Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın'dan 'Cenk Çelik' açıklaması

17 Eylül 2022 Cumartesi, 21:19

İstanbul Ümraniye'de meydana gelen olayda, iddiaya göre sosyal medyada organize suç örgütü lideri Sedat Peker aleyhine yayınladığı videolar ile bilinen Cenk Çelik (48) sokakta yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan silahlı saldırgan peş peşe ateş etmeye başladı.

Çelik başına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığılırken silahlı saldırgan yaya olarak kaçtı.

DHA'nın aktardığına göre, olayı görenler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Olay yeri inceleme ekipleri de boş kovan ve delil çalışması yaptı. Silahlı saldırıya uğrayan Çelik’in durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

SEDAT PEKER’DEN 'CENK ÇELİK' AÇIKLAMASI



Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, sosyal medya hesabından sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Cenk Çelik hakkında açıklama yaptı. Barkın, Peker’le FaceTime üzerinden yaptığı görüşmeyi aktararak, Peker'in bugün yaşanan olaya dair söylediklerini aktardı.

Barkın'ın paylaşımına göre Peker, Çelik'e yapılan saldırıyla ilgili "Bugüne kadar sosyal medyada çoluk-çocuk, genç-yaşlı birçok kişi şahsıma hakaret videoları yayımlamaktaydı. Hiçbirine karşı tek karşı eylemde bulunmamışken, bıçak sırtında yaşadığım bu anda, böyle bir cinayeti işlettiğimi düşünmek en basit tanımıyla safdillik olur. Bazı güçler tarafından öldürülmem amaçlanırken, yakınlarıma saldırılar düzenlenirken, bana hiçbir fayda sağlamayacak bu tip bir cinayetle ilişkilendirilmem asla mümkün değildir" dedi.

"DİJİTAL TECRİT ALTINDA İKEN BU YÖNDE KOMPLOLARA BAŞVURMAK ASLA ONURLU BİR DAVRANIŞ DEĞİL"



Peker ayrıca "Bugün, yakınımda olduğu bilinen Seyfi Gedikli isimli arkadaşın ana-babasının ve kızlarının kaldığı evin kapısına silahla ateş edildi. Bana sevgi besleyen insanları yıldırma amacıyla yapılan kriminal çalışmalar devam etmektedir. Dijital tecrit altında iken bu yönde komplolara başvurmak asla onurlu bir davranış değildir" ifadelerini kullandı.

Barkın'ın paylaşımları şu şekilde: