Sedat Peker’in evine saldırıda yeni gelişme

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 08:29

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 09:46

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Sedat Peker’in Beykoz’da bulunan evine yönelik saldırı 4 Eylül 2022 günü saat 09.40 ‘da silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırganlar olay yerine 31 NE 464 plaka sayılı Hyundai marka bir araçla geldi.

Halktv.com.tr'den Seyhan Avşar'ın haberine göre; bu araç ise şüpheli Ömer Şengel tarafından Hatay’dan gelirken kiralanmıştı. Şengel olay yerine geldiğinde evin girişinde görevli olarak bulunan kişilere, “Alnı dövmeli ile görüşeceğim, beni Sedat Baba gönderdi” dedi.

Sonrasında ise bahçesinin önünde bekledi. Daha sonra evde bulunan Yılmaz Günay dışarı çıktı ve Şengel ile bir süre görüştü. Bu görüşme üzerine Şengel araca bindi. Araçla yaklaşık 20 metre kadar ileri gidip tekrar geri geri geldi. Yılmaz Günay’ın hizasına gelince ise arabanın camını açarak üç el ateş etti. Günay bir bacak ve iki karın bölgesinden yaralandı.

ATEŞ AÇTI

Evin çalışanlarından olan Yaşar Sarıhan silahına sarıldı ve şüpheli Ömer Şengel’e ateş etti. Bu esnada Yaşar Sarıhan’ın yanına gelen bir diğer çalışan Ogün Şavkin’de silahına sarılıp, tetiği çekti. O da ateş etti. Ancak kurşunlardan hiçbiri Ömer Şengel'e isabet etmedi.

Şüpheli Ömer Şengel saldırıdan sonra Sancaktepe’de saldırı silahıyla beraber yakalandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma ise geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

İddianamede şüpheli Ömer Şengel’in, Yılmaz Günay'ı öldürmek kastıyla 3 kez ateş ettiği belirtildi. Şengel’in “Kasten öldürme” ve “Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma” suçlarından cezalandırılması istendi. Şengel iddianamede hem şüpheli hem de şikayetçi olarak yer aldı. Kendisinin arkasından sıkılan kurşunlar nedeniyle şikayetçi oldu. İddianamede şüpheli Ömer Şengel’in ardından kurşun sıkan ev çalışanları Yaşar Sarıhan ve Ogün Şavkin’in ise “Silahla kasten basit yaralamaya teşebbüs” suçundan cezalandırılmaları istendi.