Sedat Peker'in iddialarında yer almıştı: Engin Özkoç'tan savcılara çağrı

22 Aralık 2021 Çarşamba, 14:33

Hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu suçlamasıyla iddianame hazırlanan Sedat Peker, Kolombiya'dan gelen kokainle ilgili iddialarda bulunmuştu. Peker, isminin uyuşturucuyla ilgili bir dosyaya eklenmeye çalışıldığını öne sürdüğü paylaşımlarında, “Kolombiya’dan gelen kokain hattı çökertildi, baronlar yakalandı haberlerine asla inanmayın. Bu yakalananlar göstermelik küçük satıcılar” demişti.

Peker, “6 ayrı baronda yakalandığını söyleyen (ayrı ayrı operasyonlarda yakalanan) 70 kilogram, Kolombiya’dan gelen 4 ton 900 kilogram kokainin sahibi kim? Mersin Limanı’nda yakalanan 1 ton kokainin sahibi kim? İzmit körfezde yakalanan 500 kilogram kokainin sahibi kim?” ifadelerini kullanmıştı.

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, gazeteci Banu Acun’un Kolombiya devletine sorduğu sorular üzerine, Kolombiya devletinin verdiği cevapların yer aldığı belgeleri sosyal medya hesabından paylaşarak savcılara çağrıda bulundu.

Özkoç’un açıklaması şöyle:

“T.C. savcılarını göreve çağırıyorum! Kolombiya devletinin, gazetecinin soruları üzerine verdiği ve Bakan Soylu'nun "gerçek belgedir" dediği belgede konteyner numaraları var. Kolombiya’da operasyonla ele geçirilen 4 ton 900 kilo kokain hangi şirkete geliyordu?”