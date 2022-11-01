Sedat Peker'in ifşalarıyla gündeme gelmişti: Metin Yeşildağ yaşamını yitirdi

01 Kasım 2022 Salı, 16:26

İktidara yakınlığıyla bilinen Star, Akşam ve Güneş yayın kuruluşları ile 24 ve 360 televizyonlarını bünyesinde bulunduran Türk Medya Grubu'nun sahibi Zeki ve Hasan Yeşildağ’ın kardeşi Metin Yeşildağ yaşamını yitirdi.

Eski AKP'li, şimdilerde ise Vatan Partisi saflarında yer alan iş insanı Ethem Sancak, 2017 yılında Türk Medya Grubu’nu Yeşildağ kardeşlere satmıştı.

ERDOĞAN'IN CEZAEVİ ARKADAŞI

Kardeşlerden Hasan Yeşildağ'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1998’de Pınarhisar Cezaevi’nde yattığı dönemde korumalığını yaptığı öne sürülmüştü.

PEKER'İN İFŞALARIYLA GÜNDEME GELMİŞLERDİ

Organize suç örgütü lideri olma iddiasıyla yargılanan Sedat Peker de geçen ağustos ayında, Yeşildağ kardeşlere ilişkin "Deli Çavuş" hesabından 75 tweet paylaşmıştı.

Peker paylaşımlarında "Bugün bakanlardan dahi güçlü olan ancak kamuoyunda çok fazla bilinmeyen üç ayrı yapıya ufak bir selam vereceğiz" diyerek bu yapıların "karanlık yapılar" olduğunu iddia etmişti.

Peker tweet'lerinin çoğunda, bu yapılardan biri olduğunu öne sürdüğü Türk Medya Grubu'nun sahibi Hasan Yeşildağ ve kardeşleri Metin ve Ali Yeşildağ hakkında iddialarda bulunmuştu.

Peker, Hasan Yeşildağ ve kardeşi Zeki Yeşildağ’ın 25 milyarlık devlet ihalesi alan 'Yapı ve Yapı' firmasının yüzde 25’lik gizli ortakları olduğunu açıklamıştı. Hasan Yeşildağ’ın Çamlıca Kulesi’nde bulunan kafenin işletmecisi olduğunu ifade eden Peker, Hasan Yeşildağ ve Zeki Yeşildağ’ın tüm kirli işlerin mimarları olduğunu öne sürmüştü.

Peker'in iddialarından öne çıkanlar şu şekildeydi;

1989 senesinde Paşakapısı Cezaevi’nde Ali Yeşildağ ve Metin Yeşildağ ile tanıştığını aktaran Peker, ikilinin önce Bursa Cezaevi’nde bir mahkûmu daha sonra da Bayrampaşa Cezaevi’nde 1 kişiyi öldürüp birçok kişiyi yaraladıklarını öne sürmüştü.

Hasan Yeşildağ’ın İsviçre ziyaretine değinen Peker, orada İsviçreli kız arkadaşı üzerinden İsviçre’deki bankaları dolandırmasına değindi. Peker, “Paraları alıp Türkiye’ye kaçtıktan sonra kız intihar ediyor. Ancak hayatta kalıyor. Fakat tutuklanıp cezaevine giriyor” dedi.

Hasan Yeşildağ’ın dolandırıcıktan arandığı dönem Türkiye’ye kaçıp, tekrar yerleştiğini belirten Peker, geldikten sonra Mesut Yılmaz’ın Anavatan Partisi’nde belediye meclis üyesi olduğunu söyledi.

Hasan Yeşildağ’ın İsviçre’de polisler tarafından İtalyan pasaportuyla yakalanıp gözaltına alındığını aktaran Peker, “Polisler Hasan Yeşildağ’ın evine gidince bomba yapımında kullanılan tüm malzemeleri ele geçiriyorlar. Ancak Hasan Yeşildağ 5-6 ay cezaevinde kalıp tahliye oluyor” ifadelerini kullandı.

Peker ayrıca Hasan Yeşildağ'ın, Aziz Yıldırım’ın yeğeni Süreyya Yalçın'ı fidye için kaçırma planı yaptığını da iddia etmişti.