Sedat Peker'in işaret ettiği Halil Falyalı teslim oldu

15 Ekim 2021 Cuma, 17:27

Suç örgütü liderliğinden hakkında arama kararı bulunan Sedat Peker'in iddialarında geçen Halil Falyalı polise teslim oldu. Peker, Halil Falyalı'nın Kıbrıs'ta uyuşturucudan temin edilen para trafiğinin merkezinde yer aldığını söylemişti.

Falyalı ve beraberindeki 3 kişi hakkında alıkoyma ve darp suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı. Gazete Duvar'ın aktardığına göre; Falyalı ve beraberindekiler Girne'de polise teslim olmalarının ardından mahkemeye çıkarıldı, haklarında 3 gün ek tutukluluk emri verildi.