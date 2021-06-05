Uyuşturucu baronundan Peker'in iddialarını yeniden gündeme getirecek Halil Falyalı açıklaması!

05 Haziran 2021 Cumartesi, 15:28

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım ve eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'la birlikte kokain ticareti yapmakla suçladığı Halil Falyalı hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Şu anda cezaevinde bulunan uyuşturucu baronu Behçet Töre, Peker'in ortaya attığı uyuşturucu iddialarını reddeden Falyalı'yı yalanladı.

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre, şu anda uyuşturucu ticareti yaptığı için verilen cezanın infazı nedeniyle cezaevinde bulunan Töre, avukatları aracılığıyla dile getirdiği iddialarında, Falyalı ile birlikte uyuşturucu ticareti yaptıklarını anlattı.

ORTAK KUMARHANE

Töre, 1998 yılında Halil Falyalı'yla birlikte uyuşturucu ticareti işini yaptıklarını ifade ederek, daha sonrasında KKTC'de ortak bir kumarhane açtıklarını da söyledi. 2001 yılında hapse giren Töre, KKTC'de bulunan International 2000 Hotel Casino'yu Halil Falyalı'yla birlikte açtıklarını, kendisi hapiste olduğu için 2004 yılında otelde kendisine ait hisseleri 10 milyon dolar karşılığında Falyalı'ya devrettiğini ileri sürdü.

"SALDIRI DÜZENLEYECEKTİM SAMİ HOŞTAN DEVREYE GİRDİ"

Töre, 2005 yılında cezaevinden çıkıp 2010 yılında tekrar girene kadar Falyalı'dan 10 milyon dolarlık alacağını tahsil etmeye çalıştığını ancak tahsil edemediğini de ifade etti. Töre ayrıca, alacağını alamadığı için Falyalı'nın Türkiye'de olduğu bir dönem saldırı hazırlığı yaptığını ancak araya yer altı dünyasının ünlü isimlerinden Sami Hoştan'ın girdiğini de iddiaları arasına ekledi.

Hoştan'ın araya girmesinin ardından saldırıdan vazgeçtiğini ifade eden Töre, Falyalı'nın borcunu ödemesi için Hoştan ve başka isimlerin şahitliğinde söz verdiğini de ileri sürdü. Töre, o dönemde uyuşturucu ticareti suçunu işlediği gerekçesiyle düzenlenen operasyonda yeniden cezaevine girince, Halil Falyalı'nın borcunu yine ödemediğini belirtti.

TÖRE'NİN OĞLU: FALYALI DEVREYE GİRDİ, YENİ DOSYASI ONANDI

Behçet Töre'nin oğlu Emrah Töre ise, babasının aldığı cezanın infazı geçen yıl tamamlanmak üzereyken yeni bir dosyasının onandığını ve 3 yıl daha cezaevinde kalacağını söyleyerek, "Tam cezaevinden çıkmak üzereydi. Yeni dosyası onandı. Halil Falyalı'nın Türkiye'de de eli kolu çok uzun. Onun müdahalesiyle babamın cezaevinden çıkması engellendi" dedi.

FALYALI: TÖRE'Yİ TANIMIYORUM, YORUM YAPMAK İSTEMİYORUM

Töre'nin iddialarını Halil Falyalı'ya sorduk. Falyalı, asistanı üzerinden verdiği yanıtta, Behçet Töre'yi tanımadığını ancak Sami Hoştan'ı tanıdığını belirterek, "Bahsi geçen konularda yorum yapmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Yayınladığı videolarla tartışma yaratan Sedat Peker, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın yönettiği Yalıkavak Marina üzerinden uyuşturucu ticareti yapıldığı iddiasını ortaya attı. Peker, Yalıkavak üzerinden yürütülen uyuşturucu ticaretinin rotasının bir süre sonra Venezuela ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yönüne döndüğünü ve bu ticarette eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın da rolünün olduğunu ileri sürdü.

Peker'in iddiaları arasında ismi geçenlerden biri de Halil Falyalı oldu. KKTC'de kumarhane işleten ve sanal bahis sitelerini yönettiği bilinen Falyalı, Sedat Peker'in ortaya attığı uyuşturucu iddialarını reddetti. Falyalı, Yıldırım ve oğlu Erkam Yıldırım'la hayatı boyunca hiç tanışmadığını ifade etti.

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube yayınına bağlanan Falyalı, şunları söylemişti:

"Hayatımda ne Binali Bey'i ne de Binali Bey'in oğlunu... ne yan yana geldik. Diyorlar ya 'uydu antenlerine baksınlar, sinyallere baksınlar', baksınlar. Hiçbir zaman biz bir araya gelmedik. Bu bahsi geçen insanların hiçbirini tanımıyorum. Hayatımda 3 kilometre yakınlarına bile gelmedim, görmedim, tanımıyorum."

ESKİ KKTC CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKANI'NDAN FALYALI AÇIKLAMALARI

Sedat Peker'in yayınladığı videolardan sonra ismi gündeme gelen Halil Falyalı'yla ilgili, eski KKTC Başbakanı Ömer Kalyoncu ve eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da açıklamalarda bulunmuştu. KKTC Meclisi'nde bir arazi satışı nedeniyle konuşma yapan Kalyoncu, bu konuşması nedeniyle Falyalı'nın kendisini arayarak kendisini ve ailesini tehdit ettiğini söylemişti.

Eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise, "Çeşitli kirli ve yasadışı ilişkilerin Halil Falyalı ismiyle de bağlantılı olduğu yönünde iddiaların olduğu biliniyor" demişti.

ERKAM YILDIRIM'IN VENEZUELA SEYAHATİ

Sedat Peker'in Halil Falyalı üzerinden dile getirdiği Erkam Yıldırım'la ilgili iddialar, eski Başbakan Binali Yıldırım tarafından yalanlanmıştı. Binali Yıldırım, Venezuela'da resmi heyetle birlikte fotoğrafları ortaya çıkan Erkam Yıldırım'ın, koronavirüs nedeniyle Venezuela'ya test kiti ve maske götürdüğünü ifade etmişti. Ancak gümrükte, Erkam Yıldırım'ın test kiti ve maske götürdüğüne ilişkin bir kayıt olmadığı ortaya çıkmıştı