Sedat Peker'in videosuyla gündeme geldi: Halil Falyalı kimdir?

25 Mayıs 2021 Salı, 11:08

Organize suç örgütü kurmak suçlamasıyla hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve yurt dışında bulunan Sedat Peker’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve son olarak eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım gibi siyasetçiler ve iş insanlarını kapsayan iddiaları kamuoyunda yoğun şekilde tartışılıyor.



Peker, yayımladığı son videoda Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ı da hedef almış, Mehmet Ağar'la birlikte kokain ticareti yapmakla suçlamıştı. Üstelik bu ağın destekçilerinden birinin de Süleyman Soylu olduğunu söylemişti. Peker, söz konusu videoda Halil Falyalı'nın da bu ağın merkezinde olduğunu iddia etmişti.

Bu iddialar sonrası Halil Falyalı'nın kim olduğu araştırılmaya başlandı.

HALİL FALYALI KİMDİR?

Kuzey Kıbrıs basınında adı "Kıbrıslı hayırsever iş insanı" olarak geçen Falyalı, yaklaşık 20 yıl önce KKTC'de kumarhane güvenliği olarak işe başladı.

KKTC’de birçok otel işletmeciliği ve Casino yöneticiliği yapmış olan Falyalı, Kıbrıs’ın en güzide otelleri arasında yer alan Les Ambassadeurs Hotel & Casino'nun sahibi olarak biliniyor.

FULHAM OLAYIYLA GÜNDEME GELMİŞLERDİ

Halil ve Hüsnü Falyalı kardeşler, 2019 yılında İngiliz kulübü Fulham'ın satın alacaklarına ilişkin haberle de gündem olmuştu. Halil Falyalı ve Ali Falyalı'nın, iş insanı Şaban Emre'yi asfalt ihalesine girdiği için tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alındıkları ancak serbest bırakıldıkları aktarılmıştı.

O dönem Falyalı, Reuters'a "Biz Fulham'ı almak istiyoruz. Kardeşim Hüsnü, kulüp başkanı Muhammet Al Fayed ve onun finansal direktörü ile toplantı yaptı. Kulüp, toplamda bize 100 milyon sterline mal olacak. Fulham'ın mali yapısı şimdilerde pek iyi değil, ancak biz bunu iyileştireceğiz" şeklinde konuşmuştu.

Kıbrıs basınında çok nadir olarak "kötü" haberlerin içinde adı geçen Falyalı, Türkiye'de ise gündeme "yasadışı bahis" operasyonu haberlerinde gündeme gelmişti.



Falyalı'ya dair 2016 yılında, İstanbul polisi tarafından yapılan ve tam 780 milyon dolarılık mal varlığına el konulduğu belirtilen bir operasyon haberi bulunuyor. Ülkeyi yılda 12 milyar dolar zarara soktuğu belirtilen çeteye yönelik operasyonda, İstanbul'da 6 ayrı ofisleri olduğu tespit ediliyor. Çetenin günlük işlem hacminin ise tam 40 milyon dolar olduğu iddia ediliyor.

SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ PEKER NE DEMİŞTİ?

Falyalı, organize suç örgütü kurmak suçlamasıyla hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker'in iddialarına göre Erkan Yıldırım ve Mehmet Ağar'la birlikte kokain ticaretinin de merkezinde yer alıyor.

Peker'in ilgili açıklamaları şöyle:

"Suriye Lazkiye limanı...

Bu mal yakalandıktan sonra yeni bir güzergah kurmak için Venezuela'ya kim gitti, Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım Bey.

Bu senenin başında, o mal yakalandıktan sonra iki kez gitti 4 kez kaldı. Karakas'tan geliyor, kuru yük gemileri doğrudan Türkiye'ye geliyor ama konteynır gemileri Dominik'te durup öyle geliyor. Dominik üzerinden de çok yakalanmalar başlayacak. Ben bizim liman çok önemli dedim ya, gemi girmez diyorlar, ben girer mi dedim. 30-35 metrelik yatlarla, 500 ton, bir ton, iki ton kokainler o şekilde dağılıyor. Suriye Lazkiye üzerinden de yapılıyor. Kıbrıs Halil Falyalı, tüm para trafiği buradan yapılıyor. Halil Falyalı'nın Türkiye'de 10 tane dosyası var, neden getirmiyorsunuz. Tüm yasadışı bahis işleri onda, uyuşturucu sevkiyatı. Erkan Yıldırım-Halil Falyalı, birazdan geleceğiz.

Erkan Yıldırım Kıbrıs'a gittiğinde Halil Falyalı'nın misafiri. Ben Binali Bey'in böyle bir organizasyon içinde olduğunu düşünmüyorum. Erkan Yıldırım'la ilgili çekilen kasetler vardı, sonra bu işin aparatı haline geldi. Neden kokain yakalanamıyor, Erkan Yıldırım'ın gemileri üzerinden de değil sadece. Bu organizasyonun Mehmet Ağar da tamamen ortasında. Erkan Yıldırım Süleyman Soylu dostluğuna bakın."

FALYALI: BİNALİ YILDIRIM VE ERKAN YILDIRIM'I TANIMIYORUM

Son olarak, Cüneyt Özdemir'in Youtube'daki canlı yayınına katılan Halil Falyalı, hakkındaki iddiaları yalanladı.

Binali ve Erkan Yıldırım iddialarını reddeden Falyalı şöyle konuştu:

"Hayatımda ne Binali Bey'i ne de Binali Bey'in oğlunu... ne yan yana geldik. Diyorlar ya 'uydu antenlerine baksınlar, sinyallere baksınlar', baksınlar. Hiçbir zaman biz bir araya gelmedik. Bu bahsi geçen insanların hiçbirini tanımıyorum. Hayatımda 3 kilometre yakınlarına bile gelmedim, görmedim, tanımıyorum."

