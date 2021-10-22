Sedef Adası ve Kaşık Adası ile Yıldız Parkı’nda yapılaşmanın önü açıldı

22 Ekim 2021 Cuma, 04:00

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın büyük tepki çeken doğal sit alanları için koruma ve kullanım koşullarını yeniden düzenleme kararının İstanbul’daki doğa harikası Sedef ve Kaşık adaları ile Yıldız Parkı için de uygulandığı ortaya çıktı. Bu kararın ardından Adaların bir bölümüne turizm tesisleri ve yat limanı yapılabilecek. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Esin Köymen, “Çok kaygılıyız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yaptığı değişiklikle bütün sit alanlarını ciddi anlamda yapılaşma riskiyle karşı karşıya bıraktı. Bunlar tesadüfi alanlar değil’’ dedi.

Boğaziçi Üniversitesi ve yakın çevresine ilişkin sit değişikliğine ilişkin tepkiler sürerken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tartışma yaratacak yeni kararlara imza attı. Bakanlık önceki gün yayımladığı kararla doğal sit alanı olan Kaşık Adası ve Sedef Adası’nın bir bölümünün “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” bir bölümünü ise “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil etti. Bakanlık, Beşiktaş’ın nefes alma noktası olan Yıldız Parkı’na ilişkin de çarpıcı bir karara imza attı. Parkın bulunduğu alan “Nitelikli Doğal Koruma Alanı’’, parkı çevreleyen alan ise “Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı’’ olarak tescil edildi.

Resmi Gazete’de 2019 yılında yayımlanan doğal sit alanları koruma ve kullanma koşulları ilke kararına göre “Nitelikli Doğal Koruma Alanı’’na iskele, balıkçı barınağı ve bekçi kulübesi yapılabiliyor. Yine aynı karara göre “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’’na ise doğal ve kültürel bakımdan uyumlu düşük yoğunlukta faaliyetler, turizm ve yerleşimlere izin verilebiliyor. Aynı zamanda bu alanlara koruma amaçlı imar planına uygun olması koşulu ile turizm tesisleri, yat limanı, tekne imal ve çekek yeri ve 1. sınıf hariç düzenli depolama tesisi yapılabiliyor.

TESADÜF DEĞİL

Bu alanların tesadüfi olarak seçilmediğini söyeleyen TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Esin Köymen, “Belli ki buralarda bir çalışma yapmaya niyetleri var. İlgili yönetmelikte yapılan değişiklikle bütün doğal sit alanlarında yapılaşmanın önü açıldı. ‘Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak tescil edilen yerlerde ciddi anlamda yapılaşma riski var. Kaşık Adası için bir tane parsel işaret ediliyor neredeyse. Biraz kıyıya da bağlantısı yapılmış. Nitelikli doğal koruma alanıyla bağlantılı olarak. Burada bir yapılaşma olacağı görünüyor’’ dedi.

GERİYE NE KALDI?

Köymen, Yıldız Parkı’nda yapılan değişikliğe de dikkat çekerek özetle şöyle konuştu:

“Yıldız Parkı’nın bulunduğu bölge çok büyük bir alan. Yıldız Üniversitesi, bölgedeki askeri kışla ve Musevi Mezarlığını da içine alan bir bölgeden bahsediyoruz. Burası doğrudan doğruya sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı ilan edilmiş. Yıldız Parkı da nitelikli doğal koruma alanı olarak ifade edilmiş. Dolayısıyla sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı ilan edilen bölgeler için bir yapılaşma baskısıyla karşı karşıyayız. Buralar şehirde tek yeşil alan kalan yerler. Bunlar da yapılaşmaya açılınca geriye ne kalıyor? İstanbul bu kadar yoğun yapılaşmayla karşı karşıyayken, deprem sonrası doğru düzgün toplanma alanı yokken, doğal sit alanlarının yapılaşmaya açılması doğru değil. Başka bir yer kalmadı zaten. Bunlardan vazgeçilmesi gerekiyor artık. Bu bölgeleri bakanlığın koruması gerekirken meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve duyarlı vatandaşlar olarak biz korumaya çalışıyoruz.’’