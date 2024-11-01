Sedef Güler'i katledip halıya sararak denize atmışlardı: Ağırlaştırılmış müebbet hapisleri istendi

Yayınlanma: 01.11.2024 - 15:48

Güncelleme: 01.11.2024 - 15:57

İstanbul Büyükçekmece Mimar Sinan Sahili'nde, 7 Haziran'da elleri ve ayakları bağlı halde halıya sarılmış ve ağırlık bağlanmış şekilde cansız bedeni bulunan Sedef Güler (24) cinayetine ilişkin, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan fezleke tamamlanarak, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

CİNAYETİN NEDENİ TESPİT EDİLEMEDİ

Fezlekede, Yavuz Güngör (52) ile Fırat Baykara'nın (53) ev arkadaşı olarak birlikte yaşadıkları evde, 5 Haziran'da Sedef Güler'i (24) 'tespit edilemeyen bir nedenle' öldürdükleri, cesedi ortadan kaldırmak için plan yaptıkları, söz konusu ikametten bir gün sonra buluşmak üzere ayrıldıkları, 6 Haziran'da Büyükçekmece Mimar Sinan Köprüsü'nün bulunduğu yere gittikleri, cesedi oraya atmaya karar verdikleri, olay yerine dönerek Sedef'in cansız bedenini, ellerini ve ayaklarını bantlayarak halıya sardıkları, zincir ve ağırlık olması için ağırlık bağlayarak, cesetle birlikte 7 Haziran'a bağlanan gece, saat 02.00-03.00'te evden ayrılarak, Mimar Sinan Köprüsü' altına geldikleri ve cesedi aşağıya attıkları anlatıldı.

EVE GİDERKEN POLİSLERİ DURDURUP ANLATMIŞ

Şüpheli Yavuz Güngör'ün yurt dışına kaçma planı yaptığının anlatıldığı fezlekede, Fırat Baykara'nın, Esenler'deki evine giderken, Esenler ilçe Emniyet Müdürlügü Otogar Polis Merkezi Amirliği görevlilerini durdurarak Yavuz Güngör'ün, 5 Haziran'da kendisini arayarak Gürpınar'daki ikametine çağırdığını, eve gittiğinde hareketsiz yatan bir kadın gördüğünü, polise haber vermek istediğinde ise şüpheli Güngör'ün kendisine silah çektiğini anlattığı kaydedildi. Baykara, savcılıkça alınan ifadesinde, eve gittiğinde kızın ölmüş olduğunu gördüğünü, Güngör'ün, kızın kendi içtiği kolaya uyuşturucu madde atarak içtiğini, kendisinin ise içmediğini, Sedef Güler'i kendisinin öldürmediğini söyleyerek suçlamayı reddetti.

HAPSE GİRMEKTEN KORKTUĞU İÇİN DENİZE ATMIŞ

Şüpheli Yavuz Güngör, fezlekede yer alan ifadesinde Sedef Güler’i 4-5 ay öncesinde tanıdığını, 4 Haziran’da Sedef ile birlikte kızıyla yaşadığı eve gittiğini, kızının kendilerini evden kovduğunu, evden kovulunca Sedef ile beraber diğer adrese geçtiklerini, Sedef'in kendi kolasına uyuşturucu madde atarak içtiğini, elleri ve ayaklarının kasıldığını söylemesi üzerine Sedef'i banyoya sokarak duş aldırdığını, sabah ise kötü olduğunu söylediğini daha sonra ise öldüğünü iddia etti. Sedef'i öldürmediğini savunan şüpheli Güngör, Fırat Baykara'yı arayarak eve çağırdığını, Fırat'la tekrar buluştuklarında nalburdan iki adet zincir, iki adet asma kilit ve koli bandı aldıklarını, aynı gün Sedef’in cesedini halıya sararak denize attıklarını, yurt dışına kaçma amacıyla Edirne'ye gittiğini, cezaevine girmekten korktuğu için de cesetten kurtulmaya çalıştığını anlattı.

KANINDA UYUŞTURUCU ÇIKTI

Fezlekede, Sedef Güler’in Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopsi işleminin sonucunda ölüm nedeninin belirlenemediği kaydedildi. Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Dairesi’nin incelemesinde Sedef'in kanında uyuşturucu madde bulunduğu, ölümünün uyuşturucu, uyarıcı madde sonucu meydana gelmiş olabileceği ancak baş, boyun bölgesinde ileri derecede çürüme nedeniyle yumuşak dokularında ayrıntılı analiz yapılamadığı belirtildi.

İKİ ŞÜPHELİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Yargılamanın yapılması için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen fezlekede, Fırat Baykara ve Yavuz Güngör’ün "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Fezlekede, Yavuz Güngör'ün yurt dışına kaçmasına yardım etmesi gerekçesiyle şüpheli Yiğit Hüseyin Ayvalık'ın ise 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi istendi.