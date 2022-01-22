Sedef Kabaş’ın tutuklanmasına siyasetçilerden çok sert tepki

22 Ocak 2022 Cumartesi, 20:18

Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanmasına yönelik tepkiler sosyal medyadan çığ gibi büyüyor. Twitter'da başlatılan "#SedefKabaşYalnızDeğildir" etiketi Türkiye gündeminde üst sıralara yükseldi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı iddia edilen, ekranda söylediği Çerkez atasözü dolayısıyla gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş, adliyeye sevk edildi. Savcılık, Kabaş'ı tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Sedef Kabaş ardından tutuklandı.

Kabaş, TELE1'de katıldığı programda "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" ifadelerini kullanmıştı.

AKŞENER: ŞİİRDEN HAPSE GİREN DÜNÜN MAĞDURLARININ...

Kabaş'ın tutuklanması sosyal medyada tepki çekti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ziya Gökalp'in "Minareler süngü, kubbeler miğfer" dizelerini içeren 'Asker Duası' şiirini okuması nedeniyle aldığı hapis cezasını hatırlattı.

Akşener, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu zihniyet gidecek, Türkiye’ye yeniden adalet gelecek" dedi. Akşener, "Şiirden hapse giren dünün mağdurlarının, atasözü söyleyenleri hapse atan mağrurlar haline geldiği günlerden geçiyoruz. Nereden nereye… Ama az kaldı, hiç merak etmeyin. Bu zihniyet gidecek, Türkiye’ye yeniden adalet gelecek" ifadelerini kullandı.

Şiirden hapse giren dünün mağdurlarının, atasözü söyleyenleri hapse atan mağrurlar haline geldiği günlerden geçiyoruz.



Nereden nereye…



Ama az kaldı, hiç merak etmeyin.

Bu zihniyet gidecek, Türkiye’ye yeniden adalet gelecek. #Sedefkabasyalnızdeğildir — Meral Akşener (@meral_aksener) January 22, 2022

BAŞARIR: BU KARANLIĞI HEP BİRLİKTE YENECEĞİZ!

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da "Gazeteci Sedef Kabaş, trollerin hedef göstermesi sonucu saraydan gelen “talimat” ile tutuklandı! İstiyorlar ki herkes sussun, istiyorlar ki herkes sarayı alkışlasın! Ne yaparsanız yapın! Gazeteciler susmayacak! Bu karanlığı hep birlikte yeneceğiz!" ifadelerine yer verdi.

Gazeteci @SedefKabas, trollerin hedef göstermesi sonucu saraydan gelen “talimat” ile tutuklandı!



İstiyorlar ki herkes sussun, istiyorlar ki herkes sarayı alkışlasın!



Ne yaparsanız yapın!

Gazeteciler susmayacak!



Bu karanlığı hep birlikte yeneceğiz!#SedefKabaşYalnızDeğildir pic.twitter.com/nAJedSJcmb — Ali Mahir Başarır (@alimahir) January 22, 2022

AĞBABA: SARAY ADALETİ MUHALİFLERİ SİNDİRMEK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Skandallar devam ediyor, hukuk ayaklar altına alınıyor. Gazeteci Sedef Kabaş, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklandı. Saray adaleti muhalifleri sindirmek için elinden geleni yapıyor. Korku iklimine teslim olmayacağız!" dedi.

Skandallar devam ediyor,

hukuk ayaklar altına alınıyor.



Gazeteci Sedef Kabaş, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklandı.



Saray adaleti muhalifleri sindirmek için elinden geleni yapıyor.



Korku iklimine teslim olmayacağız!#Sedefkabasyalnızdeğildir — Veli Ağbaba (@veliagbaba) January 22, 2022

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Hakaret yok ama olsa bile alt sınırı 1 yıl olan bir suçtan tutuklama kararı vermek ne demek? Yargıyı, yasamayı ve yürütmeyi kontrolüne almış olabilirsin ama insanların sözünden, şarkılardan sanatçılardan, gazetecilerden korkuyorsun! Bu sana dert olsun!" ifadelerine yer verdi.