Sedef Nur Çağlar olayında dehşete düşüren ayrıntılar!

14 Ocak 2022 Cuma, 11:53

Olay, 10 Ocak'ta Körfez ilçesinde bulunan Körfezkent Sitesi 3'üncü etap A-11 Blokt'a meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedef Nur Çağlar (23), polis memuru olan arkadaşı A.A. ile birlikte yine polis memuru olan arkadaşları O.Ç.'nin evine gitti.

İddiaya göre, Sedef Nur Çağlar sabah saatlerinde 7. katta bulunan dairenin penceresinden aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Sedef Nur Çağlar'ın ağır yaralandığı öğrenildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Çağlar'ın ailesinin Sivas'ta oturduğu, olaydan sonra hemen Kocaeli'ye geldikleri ifade edildi.

Olayın ardından harekete geçen asayiş şube ekipleri, evde bulunan polis memurları Ahmet Ata ile O.Ç.'yi ve E.Ş. isimli kadını gözaltına aldı. Gözaltına alınan Ahmet Ata, ifadesinde, Sedef Nur Çağlar'ın kendisine ait cep telefonuna bakmak istediğini, göstermeyince tartıştıklarını ve aşağı atladığını öne sürdü. O.Ç. ve kız arkadaşı E.Ş. ise ifadelerinde; olay sırasında uyuduklarını, bağrışmaları duyunca uyandıklarını, aşağı baktıklarında Sedef Nur 'u yerde gördüklerini söyledi. Polis memurları Ahmet A. ve O.Ç.'nin açığa alındığı bildirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 3 kişiden E.Ş., serbest bırakıldı. Cumhuriyet savcılığı tarafından ifadesi alınan O.Ç. de serbest bırakılırken, Ahmet Ata. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12 DAKİKA BOYUNCA KİMSE YANINA GİTMEDİ

10 Ocak'ta yaşanan olaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Hüriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Sedef Nur ’un polis sevgilisi Ahmet Ata’dan alınan numunelerde uyuşturucuya rastlandı. Ata’nın iddiasına göre tartışma, Sedef Nur ’un Ata’nın kendisini aldattığını cep telefonundaki yazışmaları görüp öğrenmesi üzerine çıktı. Salondaki tartışma mutfakta devam etti. Sedef Nur buradaki balkondan düştü. Olay yeri tespitlerine göre Sedef Nur düştükten sonra 12 dakika kadar düştüğü yerde bekledi. O süre içinde ne Ahmet Ata ne evdeki diğer iki kişi ne de başka biri yanına geldi.

‘YAZIŞMALARIMI GÖRMÜŞ’

Ahmet Ata, ifadesinde, Sedef Nur ile 2 yıl önce tanıştıklarını ve bu süreçte iki kez intihar girişiminde bulunduğunu iddia etti, olay gecesini şöyle anlattı: “Gece 23.00 civarında gittik. Güldük, eğlendik. İlerleyen saatlerde Sedef Nur ile mutfağın yanındaki odaya geçtik. Birlikte olduk. Alkollü olduğumuzdan birbirimize güzel şeyler söyledik. 03.00-04.00 sıralarında salona geçtik. Uykum vardı, koltuğa uzandım. 1-2 saat sonra Sedef Nur beni uyandırdı. Ağlayarak telefonumdan bana bir şeyler gösteriyordu. Ben uyurken telefonumu kurcalamış ve başka kızlarla olan eski yazışmalarımı görmüş. Çok sinirliydi. Bağırıp çağırdı. Masadaki şeyleri bana fırlattı. O esnada bardak veya sürahi düştü kırıldı. Sedef Nur kızmakta haklı olduğu için tepki göstermedim. Çünkü kendimi o kayıtlardan dolayı mahcup hissediyordum. Sedef Nur mutfağa geçti. Ben de geçtim. ‘Nasıl böyle bir şey yaparsın?’ diye bağırmaya devam ediyordu. Sigara yaktı, sandalyeye oturdu. Göğsüme ve omuzlarıma vurdu. Hiç tepki vermedim. Sonra hızlıca balkona gitti. Aşağı atladığını gördüm. Karşıda sitenin dışında polis ekipleri vardı. ‘Lan’ diye bağırdım, gerisini hatırlamıyorum.

‘GİZLİ KAYITLARI VAR’

Bağrışmalarıma Elif ve Orhun uyandı. Sonrasını hatırlamıyorum. Sedef Nur ’u ben itmedim. Bana bağırdığında hiç tepki de göstermedim. Hiçbir el hareketi yapmadım. Kendisinin intihar ettiğini düşünüyorum. İntihar etmesini gerektirecek bir sebep de yoktu. Sadece yazışma kayıtlarından dolayı tartışmıştık. Bazı birlikteliklerimizi benim telefonumla hem o hem ben çektik. Hatta telefonumun gizli klasöründe bu kayıtlar var. Bu videoları Sedef Nur biliyordu, rızası vardı. Bu konuda bir tartışma yaşamadık. Şantajım da söz konusu olmadı”

‘HAYKIRIŞLARA UYANDIK’

Sedef Nur ’un sevgilisiyle birlikte evine gittiği polis memuru Orhun Ç. ile sevgilisi Elif Ş. ifadesinde o geceyi şöyle anlattı:

Orhun Ç.: O gece kendimize alkol masası hazırladık. Sedef Nur sadece iki yudum içti. Müzik eşliğinde eğlenirken videoya çektik. 04.30’da odama gittim. Kız arkadaşım Elif de geldi. Alkolün etkisiyle uyumuşuz. 06.20 sıralarında bağırma seslerine uyandım. Ahmet ‘Allahım bu nasıl acıdır’ diye bağırıyordu. Mutfakta uzanmış halıyı yumrukluyordu. Beni görünce ‘Sedef Nur aşağı atladı’ dedi. Telefonumu aldım 112’yi aradım. Ahmet hâlâ şoktaydı. Daha sonra aşağıya baktığımda iki polis memurunun geldiğini gördüm.

‘BAYAĞI NEŞELİYDİ’

Elif Ş.: O gece alkol alıp, müzik dinleyip sohbet ettik. Sedef Nur kendisine konulan alkollerden birkaç yudum aldı, gerisini Ahmet içti. Dans edip eğlendik. Dördümüzün dans eden halini videoya çektik. Ben Sedef Nur ’un yanından ayrılırken bayağı neşeliydi. Odama geçtiğimde alkolün etkisiyle sızmışım. Haykırış seslerine uyandım. Ahmet’in yüzü kıpkırmızıydı.

‘KAYIP GÜNLÜK’ İDDİASI

Ahmet Ata’nın kardeşi de ağabeyi tutuklandıktan sonra savcılığa giderek ‘tanık’ sıfatıyla ifade verdi, şunları söyledi: “Sedef Nur ’un ev arkadaşı Elifnur G. ile ağabeyimin tutuklandığı olaya dair 11 Ocak’ta telefonla görüştük. Elifnur bana Sedef Nur ’un bir günlüğü olduğunu söyledi. Sedef Nur , Elifnur’a ‘Ben ölürsem bu günlüğü aileme ver’ diye vasiyet etmiş. Ben de Elifnur’a bu günlüğü savcılığa vermesini söyledim. Elifnur da bana ‘Tamam ama önce benim okumam lazım’ dedi. Kendi özel hayatına dair şeyler de olabileceğinden bahisle çekindiğini düşünüyorum.”

Soruşturmayı yürüten polis, şimdi Sedef Nur ’un sevgilisiyle ilişkisine dair bazı notlarının yer aldığı iddia edilen bu günlüğü arıyor.