Zonguldak Vali Yardımcısı'ndan Sedefnur Çağlar hakkında tepki çeken sözler!

13 Ocak 2022 Perşembe, 15:27

Zonguldak Vali yardımcısı Nevzat Taşdan, Nurcu tarikatın evinde kalmak zorunda olduğunu anlatarak yaşamına son veren Fırat Üniversitesi Tıp öğrencisi Enes Kara hakkında açıklama yayımlayarak tepki gösteren Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ni (ÇYDD) hedef aldı.

Enes Kara’nın kaldığı cemaat yurdundan şikayetçi olarak yaşamına son vermesinin ardından ÇYDD bir açıklama yayımlayarak tepki gösterdi.

Söz konusu açıklamayı sosyal medya hesabından yayımlayan Zonguldak Vali yardımcısı Taşdan, “Bu dernek Kocaeli’de polis erkeklerle bir dairede alkol alarak sabahlayan ve 7. kattan aşağıya atılan mimarlık son sınıf öğrencisi kızımız hakkında neden suskun kaldı acaba. Tüm evlatlarımızın canları ve gelecekleri değerli değil mi? İdeolojiniz batsın” ifadelerini kullandı.

#CagdasYasamDD Bu dernek Kocaeli de polis erkeklerle bir daire de alkol alarak sabahlayan ve 7. Kattan aşağıya atılan mimarlık son sınıf öğrencisi kızımız hakkında neden suskun kaldı acaba. Tüm evlatlarımızın canları ve gelecekleri değerli ve eşit degil mi. İdeolojiniz batsın. https://t.co/M6o84kNsiB — nevzat tasdan (@NevzatTasdan) January 13, 2022

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI TEPKİ GÖSTERDİ

Taşdan'ın bu paylaşımı sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki topladı.

O tepkilerden bazıları şöyle:

FETÖ'DEN YARGILANDI

Nevzat Taşdan, İstanbul Çatalca’da kaymakam olarak görev yaptığı 2014 yılında kaçak FETÖ yurdunu kapatmak isteyen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne karşı çıkmıştı. FETÖ ile bağlantıları iddiasıyla Taşdan, hakkında, “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan dava açıldığı iddiası Cumhuriyet gazetesinin haber konusu olmuştu. Haberde ayrıca, ‘Taşdan’ın siyasiler tarafından korunduğu’ iddiası yer alıyor.