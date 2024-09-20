Sefa Yılmaz: Birlikte kazanacağız

Yayınlanma: 20.09.2024 - 10:21

Güncelleme: 20.09.2024 - 10:21

İzmir Barosu'nda ekim ayında gerçekle seçim öncesinde Çağdaş Avukatlar Grubu, düzenlediği kokteyl ile adaylarını tanıttı. Mevcut başkan ve aday Sefa Yılmaz, "avukat hakları", "meslek sorunları" ve "hukukun üstünlüğü" konularında kararlı olduklarını vurguladı.

"TECRÜBE VE DİNAMİZMİ BİR ARAYA GETİRDİK"

Ekim ayında yapılacak olağan genel kurul öncesi Çağdaş Avukatlar Grubu olarak İzmir Barosu'na yeni bir soluk getirmeyi hedeflediklerini aktaran Sefa Yılmaz, listenin tecrübeli ve genç isimlerden oluştuğuna dikkat çekerek, dinamizm ve birikimi bir araya getirdiklerini söyledi.

Yılmaz, "Bugün burada, geleceğe birlikte yürüyeceğimiz çok değerli yol arkadaşlarımızla bir aradayız. Ekim ayında göreve geldiğimizden bu yana ülkemizde pek çok önemli gündem maddesi yaşandı. Her birinde, İzmir Barosu yönetimi olarak sorumluluğumuzu yerine getirdik ve söylememiz gerekeni söylemekten çekinmedik. Haklar, özgürlükler, insan hakları, hukukun üstünlüğü, yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı, laik demokratik sosyal hukuk devleti için mücadele ettik. Tutsaklar için, işkenceye ve kötü muameleye karşı, doğa için yürüdük. Çağdaş Avukatlar Grubu olarak, insandan, doğadan, hukukun üstünlüğünden, çocuktan, kadından, bağımsız ve tarafsız bir yargıdan, avukattan yana olmanın bilinciyle hareket ettik. Avukatların dayanışması için çalıştık, merkezler ve komisyonlar kurduk. Staj eğitim merkezi örneğin Türkiye’de kurulan ilk merkezlerden biridir. Bu alanlarda görev yapan ve bunu gönüllülük esasıyla yapan yüzlerce meslektaşımız var. Sizlerin desteğiyle başardık. Kurumlarda, komisyonlarda, merkezlerde ya da burada, başka alanlarda bize destek olan bütün meslektaşlarıma en içten sevgilerimi, saygılarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz. Biz birlikte güçlüyüz, birlikte kazanacağız” diye konuştu.

YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Çağdaş Avukatlar Grubu'nun Yönetim Kurulu Adayları arasında Aylin Aras Öztürk, Canan Arıcı, Zöhre Dalkıran, Dinçer Dikmen, Arif Çınar Evrim, Nesil Kör, Erdem Oktar, Emre Öktem, Ceren Şen Tosun ve Gamze Şimşek bulunuyor. Adaylar, İzmir Barosu'nun daha etkin ve demokratik bir yapıya kavuşturulması için çalışacaklarını, avukatların mesleki sorunlarına çözüm bulmak için projelerüreteceklerini ve hukuk alanındaki gelişmeleri yakından takip edeceklerini dile getirdiler. Türkiye Barolar Birliği (TBB) Delegasyonu'nda ise Eda Bekçi, Ercan Demir, Yakup Gül, Türkan Karakoç ve Özkan Yücel yer alıyor. Denetleme Kurulu Adayları Mürüvet Suatoğlu Balcılar, Erdem Boyacı ve Şebnem Çapın ise İzmir Barosu'nun mali ve idari işleyişinin şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde yürütülmesini sağlayacaklarını belirttiler.