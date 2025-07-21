‘Sefalet ücretlerine teslim olmayacağız’ yazılı pankartı yırtan kişinin AKP Odunpazarı İlçe Kadın Kolları yöneticisi olduğu iddia edildi

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu'nun çağrısıyla 19 Temmuz Cumartesi günü yaptığı yürüyüşte bir kadın, kitlenin elinde bulunan "Sefalet ücretine teslim olmayacağız" yazılı pankartı yırttı.

Olayın ardından açıklama yapan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, olayın “vatandaş tepkisi” olduğunu savundu.

CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz ise parti binasında yaptığı açıklamada, saldıran kişinin adının "Güler" olduğunu ve Albayrak’ın söylediğinin aksine sıradan bir yurttaş değil, AK Parti Odunpazarı İlçe Kadın Kolları yöneticisi olduğunu ifade etti.

“AKP YÖNETİCİLERİ KINAMAK YERİNE SALDIRIYI AKLAMA YARIŞINA GİRDİLER”

AK Partili yöneticilerin saldırıyı kınamak yerine aklama yarışına girdiğini söyleyen Yalaz, şunları söyledi:

“19 Temmuz Cumartesi ülkemizin içinden geçtiği derin ekonomik buhrana karşı Emek ve Demokrasi Platformu’nun çağrısıyla düzenlenen 'Sefalet Ücretine Teslim Olmayacağız' yürüyüşüne katıldık. Hamamyolu Caddesi’nde gerçekleştirdiğimiz yürüyüş sırasında, Güler isimli bir hanımefendi tarafından provokasyona ve saldırıya maruz kaldık. Buna rağmen sükûnetimizi koruyarak, hiçbir şekilde bu kirli oyuna gelmeden yürüyüşümüze devam ettik.

Emek ve Demokrasi Platformu çatısı altında, farklı siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerince düzenlenen yürüyüşlerin amacı oldukça açıktır. Artan yoksulluğa karşı halkın iradesini, demokrasiyi ve geçim hakkını savunmaktır. Elbette gerçekleştirilen bu alçak provokasyon karşısında bazı hemşehrilerimizin AKP’den bir kınama ya da sağduyu çağrısı beklemiş olması doğal. Bu yurttaşlarımızın haklı beklentisidir. Ancak AKP yöneticileri ve yandaşları bırakın kınamayı tam tersine provokatörün gerçekleştirdiği saldırıyı aklamak için kendi aralarında yarışa girdiler. Yurttaşlarımızı tahrik edici olmak ile suçladılar, provokatörü kahraman ilan etmeye kalktılar."

“SIRADAN VATANDAŞ DEĞİL AK PARTİ ODUNPAZARI KADIN KOLLARI YÖNETİCİSİ”

Pankarta saldıran kişinin "sıradan vatandaş değil, AK Parti Odunpazarı İlçe Kadın Kolları yöneticisi" olduğunu bildiren Yalaz, sözlerine şöyle devam etti:

“Peki kimdir bu Güler Hanımefendi? AKP’nin Kadın Kolları yöneticisi, Gürhan Albayrak’ın yol arkadaşı, yakın ekibi. O gün o saldırıyı ve provakasyonu yapan kişi Gürhan Bey'in ifade ettiği gibi tepki gösteren bir vatandaş değil, AKP militanıdır. Gürhan Bey 'Bu tepki vatandaşlarımızın sessiz çığlığı' diyor. Gürhan Albayrak sessiz çığlık görmek istiyorsa biz ona gösterelim. Geçtiğimiz perşembe günü Perşembe pazarını gezdik. Orada vatandaşın sessiz değil, haykırırcasına çığlığını gördük. 'Durumum iyi' diyen bir vatandaş yok. 'Gidişattan memnunum' diyen bir tane vatandaş yok. Bir teyzemiz 'Geçinemiyorum, yavan ekmek ve soğan yiyip oturuyorum' diyor. İşte çığlık budur."

“SÜRÜ DERKEN İNSAN TOPLULUĞU DEMEK İSTEMİŞ”

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya hakkında CHP’li meclis üyelerine “sürü” dediği için suç duyurusunda bulunduklarını hatırlatan Yalaz, “Bunlar da yetmezmiş gibi kendilerini gösterip üstlerinden aferin alabilmek için, kendilerini eşkıya zannederek, hadsizce 'sokağa çıkarsak kaçacak delik ararsınız' deme gafletinde bulunan bir yöneticileri var. CHP'lileri tehdit ediyor. CHP Tepebaşı İlçe Başkanımız Tevfik Yıldırım ve Tepebaşı CHP Meclis üyelerimiz suç duyurusunda bulundular. 'Sürü' dediği için şikayet edildi, şimdi de kıvırıyor. 'İnsan topluluğu demek istedim' diyor. Hakaret yargılamasından korkuyor, kıvırıyor. Biz de yargılanıyoruz, soruşturmalar açılıyor. Bir adım geri atmış değiliz” şeklinde konuştu.