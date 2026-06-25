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Seferihisar Belediye Başkanı gözaltında diyalize götürüldü

Seferihisar Belediye Başkanı gözaltında diyalize götürüldü

25.06.2026 20:15:00
Güncellenme:
ANKA
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Seferihisar Belediye Başkanı gözaltında diyalize götürüldü

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınanların sayısı 25'e çıkarken şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi. Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin'in diyaliz tedavisi için hastaneye sevk edildiği ortaya çıktı.
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Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında 26 kişi hakkında verilen gözaltı kararı sonrası sabah saatlerinde yapılan operasyonda  Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltı alınanların sayısı, gün içinde 25'e yükseldi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildi. 

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in mevcut rahatsızlığı nedeniyle diyaliz tedavisi için hastaneye sevk edildiği öğrenildi. 

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile birlikte diğer 24 şüpheli ise rutin sağlık kontrolleri kapsamında hastaneye götürüldü. Sağlık işlemlerinin ardından şüpheliler yeniden emniyete getirildi. Emniyetteki işlemlerin sürdüğü bildirildi.

İlgili Konular: #Seferihisar #Diyaliz