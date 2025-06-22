Seferihisar’da Atatürk portresi önündeki skandal poz için resmi inceleme başlatıldı

İzmir'deki Seferihisar Uluslararası İmam Hatip Lisesi'nde üç öğrencinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün portresine hakaret edecek biçimde poz verdiği ortaya çıktı.

ATATÜRK PORTRESİ ÖNÜNDE HADSİZ POZ!

Sınıfta bulunan Atatürk portresi önünde yabancı uyruklu üç öğrencinin uygunsuz el hareketiyle poz verdiği fotoğraf, kamuoyunun tepkisini çekti. Tepkilerin odağındaki fotoğrafın sosyal medyada yayılmasının ardından harekete Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlattı.

ÖĞRENCİLER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Veryansın TV'den Fırat Çağlar Özlü'nün haberine göre, emniyet birimlerinin yürüttüğü çalışma sonucunda, Atatürk portresi önünde hadsiz şekilde poz veren üç öğrencinin kimlikleri tespit edildi. 18 yaşından büyük olduğu ve yurtdışında yaşadığı belirlenen öğrenciler hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun kapsamında soruşturma başlatıldı.