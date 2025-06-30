Seferihisar'da yangınla mücadele sürüyor! Belediye başkanından 'acil destek' çağrısı

Menderes ve Seferihisar ilçesi sınırları arasına dün başlayan ve geniş bir alana yayılan orman yangını, bölgede bulunan yerleşim alanlarına sıçramıştı.

Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler yerleşim yerlerine sıçramıştı.

Birçok mahalle tahliye edilirken yangın dolayısıyla çok sayıda ev ve ahır kullanılamaz hale geldi. Gece boyunca, orman, itfaiye ve STK‘ların gönüllü ekipleri ile söndürme çalışmaları yürütülen bölgede, günün aydınlanması ile beraber hava müdahalesi yeniden başladı.

Gün doğumu ile birlikte 4 uçak ve 14 helikopter Menderes ve Seferihisar yangınında çalışmaya başladı.

Sabah saatlerinde sakin olan rüzgarın öğleden sonra şiddetlenmesiyle birlikte 3 noktada alevler yeniden şiddetlendi. Özellikle Doğanbey bölgesinde bulunan çamlık alanlar küle dönerken, Orhanlı Mahallesi'nde evlere yaklaşan alevler panik oluşturdu.

Vatandaşlar, arsalarında bulunan otluk alanları traktörle sularken, orman ve itfaiye ekiplerine destek oldu. Bazı vatandaşlar ise dumanları izleyerek endişe dolu anlar yaşadı.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, sosyal medya hesabından acil destek çağrısı yaptı.





İzmir’in Seferihisar ilçesindeki orman yangınında alevlerin yaklaştığı Atatürk Mahallesi tahliye ediliyor. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından anons ve düdüklerle uyarılan mahalle sakinleri, panikle evlerini terk etti.

Akşam saatlerinde Doğanbey Atatürk Mahallesi’nde bulunan evlere alevler yaklaştı. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından anonslarla ve düdüklerle uyarılan mahalle sakinleri panik içersinde evlerini terk etti.