Seferihisar “Katliam yasasını” uygulamayacak

Yayınlanma: 06.08.2024 - 14:01

Güncelleme: 06.08.2024 - 14:01

İzmir'de Seferihisar Doğa ve Hayvan Dostları Derneği (SEHAYDER) meclisten geçerek yasalaşan sokak hayvanların uyutulmasını öngören yasaya karşı eylem yaptı. Seferihisar Hayvan Barınağı'nda gerçekleşen protestoya Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, siyasi parti temsilcileri, çeşitli dernekler ve yurttaşlar katıldı.

Yasayı asla uygulanmayacağının altını çizen Başkan İsmail Yetişkin “Öncelikle katliam yasası dediğimiz yasaya karşı verdiğiniz mücadele vicdanı olan herkesin vermesi gereken bir mücadeledir. Şimdi yasayı geçirdiler. Fakat kimse bizden sokaktaki masum canları toplayıp öldürmemizi beklemesin. Biz öldüren değil yaşatan taraftayız. Bu süreçte hepimize büyük yükler düşüyor. Sokaktaki hasta ve yardıma muhtaç hayvanlar için daha fazla mücadele etmeliyiz. Daha büyük bir dayanışma göstermeliyiz. Katliam yasasının uygulanmasına engel olacağız” dedi.

CHP Seferihisar İlçe Başkanı Rahmi Tezel Çınar da “Genel Başkanımız Özgür Özel’in de belirttiği gibi parti olarak bu yasanın uygulanmaması için elimizden geleni yapacağız. İlçemizde ve ülkemizde hayatı paylaştığımız canlarımızı korumak hepimizin görevi. Bu yasaya karşı mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.