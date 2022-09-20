Seferihisar Kitap Günleri “Okumak Özgürleştirir” sloganıyla kapılarını açıyor
“Okumak Özgürleştirir” sloganıyla yola çıkan Seferihisar Kitap Günleri, 22 Eylül-25 Eylül arasında Cumhuriyet Meydanı’da pek çok yazar ile okuyucu buluşturacak.
İzmir’de Seferihisar Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Seferihisar Kitap Günleri, 22 Eylül-25 Eylül arasında Seferihisar Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşecek.
“Okumak Özgürleştirir” sloganıyla yola çıkan Seferihisar Kitap Günleri’ne Nebil Özgentürk, Latife Tekin, Sinan Meydan, Haydar Ergülen, Şükrü Erbaş, Barış İnce, Mine Söğüt, Ayşen Şahin, Gülşah Elikbank, Yaşar Gürsoy gibi pek çok yazar katılacak. CHP’li milletvekilleri Özgür Özel, Murat Bakan, Ali Mahir Başarır gibi siyasetçilerin de oturumlarının olacağı Kitap Günleri’ne Metin Karausta bağlamasıyla renk katacak. Ayrıca çocuklar için tiyatrolar, kukla gösterileri de gerçekleşecek. Türkiye Yazarlar Sendikası’nın da bir panel gerçekleştireceği 1. Seferihisar Kitap Günleri’nde yerel yazarlar imza stantlarında buluşacak.
Kitap Günleri’nin açılış gününde, Onur Ödülü, Edebiyat Ödülü ve Emek Ödülü verilecek. Ödüller Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tarafından verilecek.
Sahnede söyleşi programı ise şöyle:
22 Eylül Perşembe
Açılış: Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in konuşması ve ödül töreni
Saat 19.00: SÖYLEŞİ: Edebiyat ve İzmir
Konuşmacı: Barış İnce
Saat 20.00: PANEL: Türkiye’nin geleceği
Konuşmacılar: Özgür Özel, Murat Bakan, Ali Mahir Başarır Moderatör: Ümit Kartal
Saat 21:00 SÖYLEŞİ: Yazmanın Serüveni
Konuşmacılar: Latife Tekin-Haydar Ergülen
Saat 22:00 ŞİİR VE TÜRKÜ GECESİ
Şükrü Erbaş-Metin Karausta
23 Eylül Cuma
Saat 20:00 SÖYLEŞİ: Edebiyat ve Kadın
Konuşmacılar: Mine Söğüt-Ayşen Şahin
Saat 21:00 SÖYLEŞİ: Atatürk'ün Katilleri ve O Doktor
Yaşar Gürsoy
24 Eylül Cumartesi
Saat 19:00 SÖYLEŞİ: Türkiye Yazarlar Sendikası ile Emek ve Edebiyat
Konuşmacılar: Bilsen Başaran- Özgür Zeybek- Fergun Özelli
Saat 20:00 TİYATRO GÖSTERİSİ
Saat: 21:30 SÖYLEŞİ: Kurtuluşun ve Kuruluşun 100. yılı
Konuşmacı: Sinan Meydan
25 Eylül Pazar
Saat: 20:00 SÖYLEŞİ: Fantastik Edebiyat
Konuşmacı: Gülşah Elikbank
Saat 21:00 SÖYLEŞİ VE BELGESEL GÖSTERİMİ: Cumhuriyete giden yolda Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Konuşmacı: Nebil Özgentürk
Video Haberler
- Flamingolar kuraklığa rağmen Erçek Gölü’nde
- Kirlenen sulak alanlarda yaşayan 3 türün nesli tehlikede
- Tekneyle ulaşılabilen Kaleköy, tatilcilerin gözdesi
- Süslü Kadınlar, Ayvalık'ta pedal çevirdi
- Podyuma bu kez koyunlar çıktı
- Motorlu kuryenin otomobilin kapısına çarparak düştüğü an
- Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu
- Vinçle gelin arabasının önünü kesip, bahşiş istedi
- Şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
- Asansörde mahsur kalan aile duvar kırılarak kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Borsa için acil zirve yapılıyor
- Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı
- Acun Ilıcalı trafik kazası geçirdi
- Sedat Peker, iki sene önce valiliği uyarmış
- 'Sıra Türkiye’de mi?'
- Adnan Oktar davasında yeni gelişme!
- 'Batsın bu ayrımcılık, batsın bu diliniz!'
- A101 marketinde skandal görüntü!
- Hadi Özışık'tan Soylu iddiası
- Ünlü oyuncu hayatını kaybetti