Seferihisar mandalinasında rekolte yüzde 50 düştü

05 Ekim 2021 Salı, 11:21

İzmir Seferihisar'ın meşhur satsuma mandalinası önümüzdeki haftalarda hasat edilmeye başlanacak. Seferihisar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sayarer, iklim şartları nedeniyle geçen yıla göre rekoltede yüzde 50 azalma olduğunu gözlemlediklerini söyledi.

Sayarer, normalde 5 bin ton ürünü piyasaya sürerken, bu yıl bölgede daha az ürün elde edileceğini söyledi. Her yıl kooperatifin işletmesi üzerinden tonlarca mandalinayı iç ve dış piyasaya sürdüklerini ancak bu yıl işletmeye kilit vurduklarını kaydeden Sayarer, "Satsuma mandalina, 15 Ekim'den itibaren piyasaya giriyor. Bu sene ürünümüz hemen hemen yüzde 50 eksik. Küresel ısınma diye çok dile getirilen bir durum var. Bir yıl çok iyi üretim yaparken bir yıl çok eksik ürün oluyor. Bu yıl 'yok yılı'ndayız. Bu yıl işletmemizi de açmıyoruz. Burada yüzlerce insan çalışıyordu. Çok ciddi ürünümüz oluyordu. Bizim 68 üreticimiz olmasına rağmen ürünümüz bu yıl neredeyse sadece 600 ton civarında olabilir. Biz burayı açıp işçiyi getirdiğimizde yıllık 2 milyon lira giderimiz oluyor. Öyle olunca piyasada 5 liradan aşağıya ürün satmamamız gerekir. Şu anda piyasada satılan ürün 3 lira olursa biz bunun altından nasıl kalkarız? Bu yüzden bu yıl burayı açmayacağız. Biz burada normalde 5 bin ton üretim yapıyorduk. Ancak şu an ürün eksik. Üreticiler, piyasada ürün talebi olduğu için ürünlerini bireysel olarak satabilirler ancak biz bu yıl kooperatif üzerinden çalışmayacağız" ifadelerini kullandı.



