Seferihisar’da deniz 25 metre çekildi: Yurttaşlar tedirgin
İzmir’in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık Mahallesi’nin bazı bölgelerinde denizin çekilmesi tedirgin olan yurttaşlara, 30 Ekim 2020'deki depremi hatırlattı.
İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık Mahallesi’nde denizin, bazı bölgelerde yaklaşık 25 metre çekildiği aktarıldı.
Edinilen bilgiye göre, çekilen denizin üzerinde adacıklar oluştu, iskeleler karada kaldı. Deniz kenarındaki tesisler denizden uzaklaştı.
30 Ekim 2020'de meydana gelen İzmir depremi ile tsunami felaketini yaşadıklarını hatırlatan yurttaşlar, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan deprem felaketinden sonra yaşanan bu olayın kendilerini tedirgin ettiğini ifade etti.
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