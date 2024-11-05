Seferihisar’da “TÜLOV Badem Çiçeği” projesi için imzalar atıldı

Yayınlanma: 05.11.2024 - 12:07

Güncelleme: 05.11.2024 - 12:07

Seferihisar Belediyesi ile Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı (TÜLOV) işbirliğinde yürütülecek “TÜLOV Badem Çiçeği” ortak hizmet proje protokolü Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, TÜLOV Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Nurettin Demir tarafından imzalandı. Badem ağacı fidan bağışlarıyla öğrencilere burs imkânı sağlamayı hedefleyen proje ile ilçeye de badem ağacı fidan dikimi yapılması amaçlanıyor. Yeşil alanda düzenlenen ve hazır hale getirilen ağaçlandırma sahasına ilk etapta 350 adet badem ağacı fidanlarının dikimi yapılacak.

Badem ağacının kadim mitolojik hikâyesinden ilham alan proje kapsamında TÜLOV’a tahsis edilen alana dikilecek badem ağaçları, doğa sevgisini ve yenilenme temasını simgeleyen beyaz çiçekleriyle bölgeye renk katacak. Alana damlama sulama sistemi kurulacak ve ağaçların bakımı TÜLOV tarafından yapılacak.

“YAŞANABİLİR BİR DÜNYA BIRAKMAYI HEDEFLİYORUZ”

TÜLOV Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Nurettin Demir konuşmasında; “TÜLOV olarak yeni ağaç dikim alanlarının oluşturulmasını amaçlıyoruz. Sadece ormanlarımız için değil, yeşil bilincini şehir merkezlerine ve toplumun her kesimine yayma motivasyonuyla yola çıktık. Fidanları yaşadığımız her alanda toprakla buluşturarak gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyoruz. Dikilen fidanlar, birer ağaç ve yaşamın doğal bir parçası olmalıdır. Kentlerimizi, ilçelerimizi beton görünümünden kurtulmanın yolu ağaçlandırma çalışmaları yapmaktır. Badem çiçeği proje hedefimizle yakın çevremizi badem ağaçları ile donatmak istiyoruz” dedi.