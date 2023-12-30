Seferlere Galatasaray-Fenerbahçe düzenlemesi: İstanbul metrolarında sabaha kadar marşlar çalındı

Yayınlanma: 30.12.2023 - 09:35

Güncelleme: 30.12.2023 - 09:35

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştirak şirketlerinden Metro İstanbul, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'da oynanacak Turkcell Süper Kupa finaline çıkmama kararı ardından hafta sonu sebebiyle bazı metro hatlarında gece metrosu uygulaması olduğunu hatırlatmıştı.

Metro İstanbul'un resmi X hesabından yapılan açıklamada, hatırlatmanın "sabaha karşı yurdumuza dönecek şanlı takımlarımızı karşılayabilmeniz için" yapıldığı belirtilmişti.

Tüm İstanbullulara duyurumuzdur:



Sabaha karşı yurdumuza dönecek şanlı takımlarımızı karşılayabilmeniz için;



M1A Yenikapı Atatürk Havalimanı

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü ve

M7… — Metro İstanbul (@metroistanbul) December 29, 2023

GECE BOYU MARŞ ÇALDI

Her iki takım taraftarları da, yurda dönen iki kafileyi de havaalanlarında karşıladı. O anlar coşkulu anlara sahne oldu.

Öte yandan İstanbul metrolarında yurttaşlara sabaha kadar marşlar eşlik etti.

“Büyükşehir Çalışıyor” isimli hesaptan paylaşılan videoda, metroda Norm Ender’in Cumhuriyet’in 100. Yılı için bestelediği “Parla” marşının çalındığı duyuldu.