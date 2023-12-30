Seferlere Galatasaray-Fenerbahçe düzenlemesi: İstanbul metrolarında sabaha kadar marşlar çalındı

Metro İstanbul ve İETT, gece saat 04.00 ve 05.15'de İstanbul'a dönecek Galatasaray ve Fenerbahçe takımlarını karşılamak isteyen taraftarlar için sefer düzenlemesine gitmişti. İstanbul'daki metrolarda yurttaşlara gece boyunca marşlar eşlik etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.12.2023 - 09:35
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştirak şirketlerinden Metro İstanbul, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'da oynanacak Turkcell Süper Kupa finaline çıkmama kararı ardından hafta sonu sebebiyle bazı metro hatlarında gece metrosu uygulaması olduğunu hatırlatmıştı.

Metro İstanbul'un resmi X hesabından yapılan açıklamada, hatırlatmanın "sabaha karşı yurdumuza dönecek şanlı takımlarımızı karşılayabilmeniz için" yapıldığı belirtilmişti.

GECE BOYU MARŞ ÇALDI

Her iki takım taraftarları da, yurda dönen iki kafileyi de havaalanlarında karşıladı. O anlar coşkulu anlara sahne oldu.

Öte yandan İstanbul metrolarında yurttaşlara sabaha kadar marşlar eşlik etti.

“Büyükşehir Çalışıyor” isimli hesaptan paylaşılan videoda, metroda Norm Ender’in Cumhuriyet’in 100. Yılı için bestelediği “Parla” marşının çalındığı duyuldu.


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