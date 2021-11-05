Şehir hastanelerine karşı platform kuruldu: Truva atını İzmir’e sokmayacağız

05 Kasım 2021 Cuma, 09:54

İzmir’de aralarında meslek odaları, ve sendikaların da yer aldığı 18 STK "truva atı" olarak nitelediği şehir hastanelerine karşı platform kurdu.. Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü projesiyle ilgili olarak rant ve peşkeş iddialarınnda bulunan İzmir Kentinin Sağlık Hakkına Sahip Çıkıyoruz Platformu, sağlıkta uygulanan politikaları ve şehir hastanelerini eleştirdi.

Dev sağlık kampüsü projelerinin Türkiye’de rant için yürürlüğe konulduğunu savunan platform temsilcileri, modelden vazgeçilmesi ve kent merkezindeki kamu hastanelerinin güçlendirilmesi için hükümete çağrıda bulundu.

İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı şunları ifade etti: “Bugün sadece bir şehir hastanesinin kira bedeliyle 14 yeni hastane yapılabilmektedir. Tıpkı otoyollarda, köprülerde, havalimanlarında olduğu gibi burada da yüzde 70 hasta garantisi vardır. Vatandaşa müşteri gözüyle bakılan bir anlayış söz konusudur. Burada ciddi bir soygun vardır. Diğer yandan, şehir hastanesi açıldığında var olan Tepecik, Alsancak, Behçet Uz, Bozyaka, Yeşilyurt Katip Çelebi gibi kamu hastaneleri ne olacaktır? Buralar kapatıldığı takdirde, arsaları kime peşkeş çekilecektir? Şehir hastanesinin bulunduğu noktada ciddi bir yapılaşma baskısı söz konusu. Bayraklı’daki hastanenin çevresi yağma ve peşkeşe açılacaktır. Şehir hastanesi İzmir’e truva atı olarak sokulacaktır. Sistem insan odaklı değil, kar odaklıdır. Sağlık göz ardı ediliği gibi, temel anlayış metrekare başına kira bedeli üzerinden kâr etmektir. Biz bu sisteme, bu oyuna karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Vatandaşın faydasına değil, zararına olan truva atını İzmir’e sokmayacağız. İzmir halkını da sağlık hakkına sahip çıkmaya davet ediyoruz.”