Şehir hastanelerinin açtığı zarar büyüyor

Yayınlanma: 02.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 02.02.2025 - 04:00

Cumhurbaşkanı Strateji Başkanlığı’nın 2025 Yatırım Programı’nda da “şirket” mantığıyla işletilen “hasta garantili” şehir hastanelerine ilişkin çarpıcı veriler yer alıyor. Başkanlığın 2024 yatırım programında şehir hastaneleri kullanım bedeli olarak 57 milyar 554 milyon TL bütçe ayrılmışken harcama 59 milyar 154 milyon TL olarak gerçekleşmiş durumda.

2025 yılında ise kullanım bedeli için 67 milyar 181 milyon lira bütçe ayrıldı. Ayrılan bütçe ile birlikte 2017- 2025 dönemi kullanım bedeli harcama tutarı 199 milyar 548 milyon 711 bin lira olacak.

Harcamanın yapıldığı yıl döviz kuru baz alındığında 9.1 milyar dolarlık harcama yapılmış oluyor. Döviz kurunun bugünün karşılığı harcama tutarı 319 milyar harcama gerçekleşiyor. Şehir hastanelerinin yalnızca kira harcamalarına giden toplam bütçe ile kamu kaynakları ile yapılan Antalya Şehir Hastanesi’nden 33 tane yapılabiliyor.