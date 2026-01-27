Şehir hastanelerinin kullanım bedeli, köklü üniversitelerin bütçesini aşıyor: Milyarlar gençlerin değil Erdoğan’ın hayaline

İktidarın 2026 yılı yatırım programında şehir hastanelerinin kullanım bedeli ve zorunlu hizmet geri ödemeleri için bu yıl 78 milyar 678 milyon 556 bin TL ödenmesinin öngörüldüğü belirtildi. İktidarın geçen yıl Meclis’ten geçirdiği bütçeye göre ise; bu yıl Ankara Üniversitesi’ne 19 milyar 480 milyon 880 bin TL, İstanbul Üniversitesi’ne 17 milyar 705 milyon 366 bin TL, ODTÜ’ye 8 milyar 530 milyon 112 bin TL, Boğaziçi Üniversitesi’ne 5 milyar 687 milyon 997 bin TL, Marmara Üniversitesi’ne 10 milyar 101 milyon 313 bin TL ve Akdeniz Üniversitesi’ne 11 milyar 514 milyon 24 bin TL kaynak ayrıldı. Yani ODTÜ, Boğaziçi, Marmara, Akdeniz, İstanbul ve Ankara üniversitelerinin toplam bütçesi; şehir hastanelerinin kullanım bedeli için ödenecek paranın 5 milyar 658 milyon 864 bin TL altında kaldı.

Öte yandan; Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre; geçen yıl sadece kasım-aralık ayı arasında kamu özel iş birliği modeli ile yapılan sağlık tesislerine yönelik faaliyetler için 4 milyar 669 milyon 886 bin 404 TL ödendi. Bu kaynakla bu yıl 4 bin TL olarak belirlenen KYK bursundan yaklaşık 1 milyon 167 bin 466 öğrenciye burs ücreti verilebiliyor.

59 HASTANE YAPILABİLİYOR

Yine yatırım programına göre; 2017’den 2026’ya kadar 18 şehir hastanesinin kullanım bedeli ve zorunlu hizmet geri ödemeleri için 199 milyar 548 milyon 711 bin TL harcandı. Oysa aynı programa göre devletin kendi imkanlarıyla yaptığı ve bitirdikten sonra kullanım bedeli ödemeyeceği bin yataklı Denizli Şehir Hastanesi’nin toplam maliyeti 12 milyar TL. Buna göre; şu ana kadar şehir hastanelerinin kullanım bedeli için 9 yılda ödenen parayla 16 tane Denizli Şehir Hastanesi yapılabiliyor. Aynı şekilde 400 yataklı Bartın Devlet Hastanesi’nin proje bedeli 3 milyar 361 milyon 700 bin TL ediyor. Buna göre; şehir hastanelerine şu ana kadar ödenen kullanım bedeliyle bu hastaneden 59 tane yapılabiliyor. Hastanelere sadece bu yıl ödenecek bedel ise 23 tane Bartın Devlet Hastanesi’ne karşılık geliyor.