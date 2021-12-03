Şehir hastanesi personelsiz açılacak

03 Aralık 2021 Cuma, 06:34

İzmir’de önümüzdeki aylarda hizmete açılması planlanan Bayraklı Şehir Hastanesi kapılarını krizle aralayacak. Günde yaklaşık 30 bin hastaya hizmet verecek hastanenin açılışı öncesinde yaklaşık 5 bin personel alımına ihtiyaç duyulduğunu belirten sağlıkçılar, Sağlık Bakanlığı’nı gerekli adımları atmaya çağırdı. Personel alımı için hiçbir somut hazırlık olmadığını belirten sağlık camiası, doktor ihtiyacı artarken, mevcut personelin ise çalışma koşulları ve gelecek kaygısı ile görevi bıraktığını ifade etti.

Şehir hastanesinde yaşanacak muhtemel sıkıntıların başında personel eksikliğinin geldiğini ifade eden Türk Sağlık Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Barış Koçak, “Hekim arkadaşlarımızın önemli bir bölümü istifa ederek ya da emekliliğini isteyerek görevlerinden ayrıldılar. Gerek pandeminin getirdiği yıpranma ile tükenmişlik sendromu, gerekse mevcut maddi koşulların yetersizliğini gerekçesiyle görevini bırakan 20 bin kadar sağlıkçı var. Yakında Bayraklı Şehir Hastanesi açılacak. O hastanenin açılabilmesi için en az 5 bin sağlık personeline ihtiyaç var. Ortalama bir hizmet verilebilmesi içinse en az 7-8 bin çalışana ihtiyaç var. Tam kapasite çalışabilmesi için de yaklaşık 10 bin personel olması lazım. Ancak, hastane açılacağı tarihte çalışacak olan personel belli değil, henüz hiçbir resmi adım atılmadı. İzmir’e acilen personel desteğinin verilmesi lazım. Aksi halde İzmir’de büyük bir personel sıkıntısı kapıda” dedi.