Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş 300’ün üzerinde geminin onarıldığını söyledi: Haliç hayata döndü

Yayınlanma: 05.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 05.07.2023 - 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları Genel Müdürlüğü görevine üç yıl önce getirilen Sinem Dedetaş. hayata dönen Haliç Tersanesi’nin artık eski kimliğine kavuştuğunu söylüyor. Tersane doklarında İstanbul’un simgesi vapurların bakım ve onarımı yapılırken yurtdışı kaynaklı gelir üretecek tekne yapımları da başladı. Dedetaş, tersanenin yakın zamanda müzesiyle, kafeleriyle kamuya da açılacağını açıkladı.

Dedetaş’la Fatih Sultan Mehmet tarafından 1455 yılında kurulan ve eski adı Tersane-i Amire olan üç tersaneden özelleştirme kapsamındayken kamuda kalan Haliç tersanesinde görüştük.

Şunları anlattı:

Haliç Tersanesi’ni eski üretim günlerine döndürdünüz. Neler yaptınız?

2019’da göreve başladığım tarihten bu yana Mayıs 2023 itibarıyla 304 gemiye bakım-tutum çalışması yapıldı. Şehir Hatları gemilerinin başka tersanelere gitmeden bakımlarının yapılmasıyla 2022 yılında ise 184.7 milyon TL giderin önüne geçilmiştir. 2 yılda bu rakam toplam 255.7 milyon TL’yi geçti. Haliç Tersanesi 2022 yılında ilk kez yabancı bayraklı gemilere bakım-onarım çalışmaları kapsamında ev sahipliği de yaptı. 2 adet mega yat ve 2 adet uluslararası yük gemisinin bakım-onarım çalışmalarını yaptı. Göreve gelindiğinde 1 milyon TL olan tersane cirosu 2021 yılında 132 milyon TL’ye, 2022 yılında ise 162 milyon TL’ye yükseldi. 5 adedi elektrik-hibrit, toplam 50 adet deniz taksi Haliç Tersanesi’nde inşa edildi. Bu sayede İBB tekne başına 150 bin Avro, proje toplamında ise 7.5 milyon Avro tasarruf etmiştir.

İstanbul deniz ulaşımını çok kullanan bir kent değildi. Siz geldiğinizden beri yeni hatlar açıyorsunuz. Kaç hat oldu? Devam edecek misiniz?

2019-2023 yılları arasında 12 yeni hat açtık. 12 hatta ise yeni uğrama noktaları eklenmesi, gece seferleri başlatılması, hafta sonu seferleri yapılması gibi iyileştirme çalışmaları hayata geçirildi. 2019 yılında göreve geldiğimde 20 hat varken bugün hat sayısı 30’u geçti. Yani yüzde 70 artış oldu.

YOLCU YÜZDE 90 ARTTI

Yolcu ve sefer sayıları arttı mı?

2020-2022 arasında yolcu sayılarında yüzde 90 artış yapıldı. 2020-2023 arasında sefer sayılarında ise yüzde 89.5 artış yapılmış olacak. 2019’da gemi sayımız 59’du. Bugün 85 gemi ile taşıma yapılıyor.

En son Paşabahçe faaliyete geçmişti. Vapur restorasyon çalışmalarınız ne aşamada?

Şehir Hatları olarak denizcilik tarihi ve kültür mirasına da sahip çıkmayı sürdürüyoruz. Toplam 3 vapur restore edilip yeniden İstanbullularla buluştu. 58 yıl boyunca Adalar ve Yalova hattında hizmet veren tarihi tescilli Paşabahçe vapuru 2022 yılının eylül ayında 70. yaşında yeniden İstanbul halkıyla buluştu. Turan Emeksiz, Kızıltoprak, İsmail Hakkı Durusu vapuru da restore edilen vapurlar arasında.

VAPUR KAFELER ARTACAK

Çalışan sayınız ne kadar arttı?

2019 yılında 811 kadın ve erkek personelle başladığımız işletmede 21 kadın, 790 erkek çalışıyordu. Bugün işletmede gemiciden yağcıya her alanda 70 kadın çalışıyor. Toplam 1165 çalışanımız var. Gemilerimizde ve deniz taksilerimizde 19 kadın istihdam edildi. 2019 Ağustos-2023 Mayıs arasında kadın istihdamındaki toplam artış oranı yüzde 233 oldu.

Haliç Tersanesi kamuda kalan önemli bir tarihi mekân. Kültür ve sanat alanı olarak planlanıyor. Neler olacak?

İBB’nin amacı, hiçbir tarihi yapıyı bozmadan, burayı tersane vasfıyla yaşatmak ve insanlara açmak. İstanbul’un Hasanpaşa semtinden daha büyük bir alanı kapsayacak projede bir çağdaş sanat müzesinin yanısıra müzik müzesi, fotoğraf müzesi, sinema müzesi, kütüphane, arşiv binası, çalışma alanları ve diğer kamusal alanlar olacak. Restorasyon sürüyor.

Vapur Kafe’lerin sayısı artacak mı?

2021 yılında vapurlardaki büfe alanları Şehir Hatları tarafından Vapur Kafe markasıyla işletilmeye başlandı. 27’si gemilerde, 5 tanesi Çubuklu Arabalı Vapur İskelesi, Moda İskelesi, Kuzguncuk İskelesi, Tarihi Beşiktaş İskelesi ve Tarihi Kadıköy İskelesi’nde olmak üzere toplam 32 Vapur Kafe açıldı. 2023 yılı içerisinde Vapur Kafe sayısı toplam 34’e yükselecek. Yolcuya kaliteli hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla kahve seçenekleri, vegan ve glutensiz ürünler, kek ve kurabiye çeşitlerinin yanı sıra Vapur Kafe markalı pek çok hediyelik eşya sunuyoruz. Büyük ilgi var.