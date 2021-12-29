Şehir plancılarından KPSS tepkisi: 2 bin mezun, 8 kişilik kadro!

29 Aralık 2021 Çarşamba, 14:17

KPSS 2021/2 Tercih Kılavuzu'nda açıklanan şehir plancıları atamasının yalnızca sekiz tane olması üzerine Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tepki gösterdi. Eylem yapan oda üyeleri, bu sayının düşük tutulmasıyla beraber şehir plancılarının işsizliğe mahkum edildiği vurgulandı.

Oda temsilcileri, Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Her yıl 2 bini aşan yeni mezun şehir plancısı iş gücüne katılırken, bir yılda sadece sekiz şehir plancısının atanması her yıl mezun olan meslektaşlarımızın tamamına yakınının işsizlikle boğuşması anlamına gelmektedir. Bu tablonun birincil sorumlusu ise yıllardır açıkça eğitim ve istihdam politikaları arasındaki uçurumun büyümesi yönündeki ısrarını sürdüren hükümettir. 2014 yılından bugüne merkezi atamalar ile toplamda yaklaşık 130 kişi atanmıştır. Eğitim ve istihdam politikalarındaki dengesizlik, yıllar içinde şiddetini artırmış ve meslek alanımızda işsiz şehir plancısı sayısının on binlerle ifade edilmesine neden olmuştur. 2020 yılında mezun olan meslektaşlarımızın yüzde 86’sı iş bulamadığını beyan etmiştir. Meslektaşlarımızın yaklaşık yüzde 15’i de hizmet sektörü başta olmak üzere, planlama alanı dışında çalıştığı görülmüştür. Yaşam alanlarımızı korumak, mesleğimizi ve kamu yararını omuz omuza savunabilmek için ücretli çalışan, işsiz ve şehir ve bölge planlama öğrencilerini TMMOB Şehir Plancıları Odası’nda birlikte mücadeleye çağırıyoruz.”