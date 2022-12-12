Şehir Tiyatroları Buluşması başladı

12 Aralık 2022 Pazartesi, 12:50

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın (İzBBŞT) düzenlediği “Büyükşehir Belediyeleri Şehir Tiyatroları Buluşması”, İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi’nde Azizname oyunuyla başladı. Yaşayan yerli yazarlar temasıyla 16 gün boyunca 12 farklı oyunun sahneleneceği etkinliğin ilk oyununu İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Günay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten, Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür, Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Önder Özcan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Neşe Karataş Erdil, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ali Açıl, Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Özdemir, bürokratlar ve sanatseverler izledi.

BİLETLERİ TÜKENDİ

İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Eskişehir, Kocaeli, Mersin büyükşehir belediyelerinin şehir tiyatrolarının oyunlarıyla ağırlandığı buluşmaya sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Yeni yerli oyun yazarlarının yetişmesini teşvik etmeyi ve kamu tiyatroları arasındaki işbirliğini arttırmayı amaçlayan etkinlikte sahnelenecek oyunların tüm biletleri günler öncesinden tükendi. Büyükşehir Belediyeleri Şehir Tiyatroları Buluşması, 13 Aralık’ta Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın “Sinek Kadar Kocam Olsun Başımda Bulunsun” adlı oyunuyla devam edecek.