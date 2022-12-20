Şehir Tiyatroları Buluşması’na büyük ilgi

20 Aralık 2022 Salı, 15:40

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın (İzBBŞT) düzenlediği “Büyükşehir Belediyeleri Şehir Tiyatroları Buluşması”, tüm hızıyla devam ediyor. “Yaşayan yerli yazarlar” temasıyla yapılan ve İzBBŞT’nin “Azizname” oyunuyla başlayan etkinlikte, ilk hafta boyunca sahnelenen 7 farklı oyun İzmirli tiyatroseverler tarafından büyük beğeniyle karşılandı.

Buluşmanın ilk haftasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, “Azizname” ve “Mor Şalvar” oyunlarını sahnelerken, Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları “Sinek Kadar Kocam Olsun Başımda Bulunsun”, Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, “İstibdat Kumpanyası”, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları “Radyo-yu Hümayun”, Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu “Geç Kalanlar”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları “Hayat Der Gülümserim” adlı oyunlarıyla seyirci karşısına çıktı. Biletleri günler öncesinden biten, İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi ve İzmir Sanat’ta yapılan gösterimlerde İzmirliler salonları doldurdu.

29 ARALIK’TA SON BULACAK!

İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Eskişehir, Kocaeli, Mersin büyükşehir belediyelerinin şehir tiyatrolarının ağırlandığı buluşmanın kalan programı ise şöyle:

21 Aralık-Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım (Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu)

23 Aralık- Benim Naçiz Vücudum (İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları)

25 Aralık-D-21 Deniz’e Mektup (Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları)

27 Aralık-Huysuz (Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları)

29 Aralık-Misafir (Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu)