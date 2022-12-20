Şehir Tiyatroları Buluşması’na büyük ilgi
İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın ev sahipliği yaptığı “Büyükşehir Belediyeleri Şehir Tiyatroları Buluşması” devam ediyor. 29 Aralık’a kadar sürecek etkinlikte 5 oyun daha sahnelenecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın (İzBBŞT) düzenlediği “Büyükşehir Belediyeleri Şehir Tiyatroları Buluşması”, tüm hızıyla devam ediyor. “Yaşayan yerli yazarlar” temasıyla yapılan ve İzBBŞT’nin “Azizname” oyunuyla başlayan etkinlikte, ilk hafta boyunca sahnelenen 7 farklı oyun İzmirli tiyatroseverler tarafından büyük beğeniyle karşılandı.
Buluşmanın ilk haftasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, “Azizname” ve “Mor Şalvar” oyunlarını sahnelerken, Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları “Sinek Kadar Kocam Olsun Başımda Bulunsun”, Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, “İstibdat Kumpanyası”, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları “Radyo-yu Hümayun”, Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu “Geç Kalanlar”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları “Hayat Der Gülümserim” adlı oyunlarıyla seyirci karşısına çıktı. Biletleri günler öncesinden biten, İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi ve İzmir Sanat’ta yapılan gösterimlerde İzmirliler salonları doldurdu.
29 ARALIK’TA SON BULACAK!
İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Eskişehir, Kocaeli, Mersin büyükşehir belediyelerinin şehir tiyatrolarının ağırlandığı buluşmanın kalan programı ise şöyle:
21 Aralık-Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım (Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu)
23 Aralık- Benim Naçiz Vücudum (İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları)
25 Aralık-D-21 Deniz’e Mektup (Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları)
27 Aralık-Huysuz (Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları)
29 Aralık-Misafir (Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu)
Video Haberler
- Kadınların hazırladığı örgü yünler, ağaçlara giydirildi
- Kiraya vermediği evini taş müzesine dönüştürdü
- Çıraklıktan mühendisliğe: Burcu usta
- Minyatür eserler, Geri Dönüşüm Parkı’nda sergileniyor
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Dan Bilzerian'dan 'Nusret' ifşası: Tam 8 yıldır...
- 'Kazanacak aday vurgusu yaptık'
- Emekli amiraller davasında karar çıktı
- Guterres'ten Ukrayna-Rusya savaşı mesajı
- 28 Şubat hükümlüsü Korgeneral Vural Avar cezaevinde öldü
- Soylu'ya sert sözler: 'Önce ağzını yıkayacaksın'
- İşte kar beklenen iller...
- 'Hesap hatası var'
- Google'dan Ekrem İmamoğlu skandalı!
- Asgaride beklenti 9 bin TL’ye çıktı