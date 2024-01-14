Şehit Ahmet Köroğlu'nun paylaşımı ortaya çıktı: Sizleri seviyoruz, izleyin izleyin ağlayın

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı’nda PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu’nun sosyal medyadaki son paylaşımı ortaya çıktı. Paylaşımda “Sizleri çok seviyoruz, izleyin izleyin ağlayın” ifadeleri yürekleri sızlattı.

İHA
Yayınlanma: 14.01.2024 - 20:05
Şehit Ahmet Köroğlu'nun paylaşımı ortaya çıktı: Sizleri seviyoruz, izleyin izleyin ağlayın
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Giresun’un Görele ilçesinden olan Şerif Ali ve Fatma Köroğlu çiftinin tek erkek evlatları şehit Piyade Sözleşmeli Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanırken, şehidin sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı.

Son görev yeri olan Kuzey Irak’ta çekildiği ileri sürülen videoda silah arkadaşları “Sizleri çok seviyoruz, izleyin izleyin ağlayın” diye mesaj verirken, "Bir mesajınız var mı?" sorusuna şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu ise, “Yok kardeşim, beş aydır buradayız" diye karşılık verdi.


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