Şehit Aybüke öğretmen anmasında İYİ Partili Ofluoğlu’dan, MHP’ye tepki: ‘Teröriste önder diyenleri de unutmayacağız’

İYİ Partili isimler, Batman Kozluk’ta öğretmenlik yaparken 9 Haziran 2017'de PKK’lı teröristlerce şehit edilen Aybüke Yalçın’ı yaşamdan koparılışının yıl dönümünde andı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “‘Seni öldürende yoktur din, iman…’ Görev aşkıyla gittiği Batman’da bölücü terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın’ı şehadetinin 8. yılında saygı ve rahmetle anıyorum. Aybüke Öğretmenimizin hatırası kalbimizde, acısı ilk günkü kadar tazedir” paylaşımı yaparken, bazı İYİ Parti kurmayları da İmralı süreci üzerinden MHP’ye tepki gösterdi.

‘ŞEHİTLERİMİZİ UNUTTURMAYACAĞIZ’

İYİ Parti Adana milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, “2016 yılında Batman’ın Kozluk ilçesindeki Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne müzik öğretmeni olarak atandı. 2017 yılında hain PKK’nın Kozluk’taki saldırısında şehit olmuştur. 22 yaşında şehit oldu. Seni şehit eden hain terörist başı ve teröristleri affetmeyeceğiz” dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu da “Uzman Jandarma Çavuş Ali Gülnar da Aybüke öğretmenin şehit edildiği gün, jandarma karakolu önünde bombalı saldırı düzenleyen soysuz teröristlerin saldırısında şehit olmuştu. Aziz ruhu şad olsun. Şehitlerimizi unutturmayacağız, acılarını unutup teröriste ‘önder’ diyenleri de unutmayacak bunların hesabını günü geldiğinde soracağız” ifadelerini kullandı.

‘TERÖRİSTE ‘SAYIN’ DİYEN HAİNLER’

Ofluoğlu, “Jandarma Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu da Aybüke öğretmenin şehit edildiği gün, jandarma karakolu önünde bombalı saldırı düzenleyen soysuz teröristlerin saldırısında şehit olmuştu. Aziz ruhu şad olsun. Şehitlerin analarının babalarının yürek yangınını unutan, utanmadan arlanmadan teröriste ‘sayın’ diyen hainler, işlediğiniz bu suçun hesabını da vereceksiniz” dedi. İYİ Parti’den istifa eden bağımsız Sakarya milletvekili Ümit Dikbayır da “Herkes terör ve yancıları ile mesafesini Aybüke öğretmenin gönül ve vefa hattına çekmek zorundadır. Bizi böyle görse bu yaptığımıza ne derdi noktasından bakmak zorundadır. Aybükelerimizi unutmayacağız ve yattıkları yerde huzura erdirecek günleri her koşul ve şartta sağlayacağız” ifadelerini kullandı.