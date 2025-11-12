Şehit olan 20 askerimizden biriydi: Astsubay Emre Altıok ile ilgili yürek burkan ayrıntı...

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 32 yaşındaki Hava Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok’un acı haberi, Samsun’daki ailesine ulaştı. Şehidin anne ve babasının şehir dışında bulunması nedeniyle acı haber, 102 yaşındaki dedesi Satılmış Altıok’a verildi. Haberi alan dedesi büyük üzüntü yaşarken, şehidin yaşadığı evin bulunduğu Selyeri Mahallesi Koreli Sokak’taki apartmana Türk bayrağı asıldı.

Şehidin ailesi ve yakınları, komşuların da desteğiyle acı günlerinde yalnız bırakılmadı. Evde taziye çadırı kuruldu, dualar edildi ve Kuran okundu. Bölge sakinleri, şehit için yapılan dua ve taziye ziyaretlerinde gözyaşlarını tutamadı.

Evli ve bir çocuk babası olan Emre Altıok’un, eşi ile birlikte ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün saydığı öğrenildi. Şehidin eşi ise hamile olduğundan şehir dışında, Kayseri’de bulunuyordu. Altıok’un yakın çevresi, genç astsubayın ailesine düşen acıyı paylaştı ve birlik mesajları verdi.