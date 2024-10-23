Şehit olan yurttaşlarımızın meslekleri açıklandı!

Yayınlanma: 23.10.2024 - 19:47

Güncelleme: 23.10.2024 - 20:06

Terör örgütü PKK, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) düzenlediği saldırıda, gasbettikleri bir taksi ile TUSAŞ'ın Akademi girişine geldi. İki terörist, biri kadın diğeri erkek, etkisiz hale getirildi. Saldırı sırasında içerideki personel hızlıca sığınaklara sevk edildi.

Saldırıda şehit olanların meslekleri öğrenildi. İki teknisyen, bir mühendis, bir güvenlik görevlisi ve gasbettikleri taksicinin de aralarında bulunduğu toplamda dört vatandaş şehit oldu.

TAKSİCİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Teröristlerin taksici şehit ettiği taksicinin isminin Murat Aslan olduğu öğrenildi. Aslan, Kazan Arslan Taksi durağında çalışıyordu. Sabah'ın haberine göre; teröristlerin el ele gelip çift görünümü verdiği öğrenildi.