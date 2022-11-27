Şehit Duabey Onur Öztürkmen'in devrelerinden Harbiye Marşı

27 Kasım 2022 Pazar, 19:02

Taziye çadırında konuşan baba Derde Öztürkmen, “O okurken ondan Harbiye Marşı’nı dinlerdik. Mezun olduğunda da Harbiye Marşı’nı dinlerdik. Sanki oğlum aramızdaymış gibi sizden son kez Harbiye Marşı’nı dinlemek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerinde Teğmen Öztürkmen’in devreleri, Taziye çadırında Harbiye Marşı’nı söyledi.

“HEDİYESİNİ VEREMEDİM”

Öte yandan Şehit Öztürkmen’in kardeşi Miraçbey Öztürkmen, sosyal medyadan ağabeyi için bir paylaşımda bulundu Miraçbey Öztürkmen’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“O benim her zaman yurt dışına çıkmamı, dünyayı görmemi ve kendimi geliştirmemi istedi. Gittiğin yerleri benim gözümle gez derdi hep. İki gün sonra izne gelecekti, Fransa’dan aldığım hediyeyi geldiğinde verecektim, olmadı. Daha ilk iznini kullanamadan, henüz 24 yaşındayken şehit oldu. (…)

Bugün bir anne ve baba ilk göz ağrını, devreleri kardeşini, Türkiye Cumhuriyeti şehidini, kardeşi ise abisini uğurlayacak.”