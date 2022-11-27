Şehit Uzman Çavuş Işık’ın cenaze töreni ertelendi
Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık'ın (28) cenaze töreni, yarına ertelendi.
Pençe- Kilit operasyonunda görevli Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık, dün üs bölgesinde nöbet tutarken yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu.
Oğullarının acı haberi memleketi Konya’nın Seydişehir ilçesi Ketenli Mahallesi’nde oturan Meryem ve Abdullah Işık çiftine, Kaymakam Deniz Pişkin tarafından verildi.
YARINA ERTELENDİ
Seydişehir ilçesinde şehit Işık için bugün yapılması planlanan cenaze töreni, Pençe- Kilit Harekatı bölgesindeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarına ertelendi.
Video Haberler
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Sahte doktor' ifadesinde her şeyi anlattı
- Düzce'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
- Dört bir yandan bu köye akın ediyorlar
- Dört tabutun içinde esrar ele geçirildiği ortaya çıktı
- Can Selçuki: AKP'ye destek mum gibi eriyor
- TKH Genel Başkanı Tekerek dahil partililer gözaltında
- 'Kulak çekme' polemiği: İYİ Parti'den açıklama
- Cumhuriyet yazdı, o isimler uçtu
- Kılıçdaroğlu çifti mutfaktan seslendi
- Yılın ilk kar yağışını izlemek isterken mahsur kaldılar