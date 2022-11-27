Şehit Uzman Çavuş Işık’ın cenaze töreni ertelendi

Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık'ın (28) cenaze töreni, yarına ertelendi.

DHA
27 Kasım 2022 Pazar, 16:50
Şehit Uzman Çavuş Işık’ın cenaze töreni ertelendi
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Pençe- Kilit operasyonunda görevli Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık, dün üs bölgesinde nöbet tutarken yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu.

Oğullarının acı haberi memleketi Konya’nın Seydişehir ilçesi Ketenli Mahallesi’nde oturan Meryem ve Abdullah Işık çiftine, Kaymakam Deniz Pişkin tarafından verildi.

YARINA ERTELENDİ

Seydişehir ilçesinde şehit Işık için bugün yapılması planlanan cenaze töreni, Pençe- Kilit Harekatı bölgesindeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarına ertelendi.


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