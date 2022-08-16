Şehit Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır son yolculuğuna uğurlandı

16 Ağustos 2022 Salı, 17:36

Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde mayın arama ve tarama faaliyeti sırasında kendi silahının ateş alması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır için Hakkâri’de tören düzenlendi.

Buradaki törenin ardından hava yoluyla Adana’ya gönderilen şehit Piyade Er Atakan Çakır’ı Adana’da ailesi ve yakınları, Adana Valisi Süleyman Elban ile askeri ve mülki erkân karşıladı. Askeri uçaktan silah arkadaşlarının omuzlarında indirilen Çakır’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, düzenlenen törenin ardından gözyaşı ve dualarla memleketi Osmaniye’ye yollandı.

TÖREN DÜZENLENDİ

Silah arkadaşlarının omzunda taşınan şehidin cenazesi, törenin yapılacağı Osmaniye Merkez Asri Mezarlık Camii’ne getirildi. Burada düzenlenen törene Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Milletvekilleri, askeri erkan, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. İ

kindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omzuna alınan Çakır’ın cenazesi, defnedilmek üzere Osmaniye Şehitliği'ne götürüldü. Şehit Atakan Çakır, Osmaniye Şehitliği'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.