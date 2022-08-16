Şanlıurfa'da hudut karakoluna saldırı: 1 şehit, 4 yaralı
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu’na terör örgütü tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu yaralanan 5 askerden 1'i şehit olurken, yaralı 4 askerin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na düzenlenen saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı.
Vali Ayhan, sınır ötesindeki terör örgütleri tarafından Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na sabah saatlerinde saldırı düzenlendiğini söyledi.
Saldırıya misliyle karşılık verildiğini belirten Ayhan, şunları kaydetti:
"Saldırı esnasında maalesef 1 askerimiz şehit düştü, 4 askerimiz yaralandı. Yaralı askerlerimizin ilk müdahalesi Birecik ilçemizde yapıldı, ardından helikopterlerle Eğitim Araştırma Hastanemize getirildi. Şu anda askerlerimizi ziyaret ettik, bilgiler aldık. 4 askerimizin sağlık durumu takip edilmekte. Sağlık durumları da şimdilik iyi. Maalesef 1 askerimiz şehit oldu. Milletimizin başı sağ olsun."
'TACİZ ATIŞLARINA CEVAP VERİLİYOR'
Ayhan, sınır hattındaki güvenlik güçlerinin saldırıya misliyle karşılık verdiğine işaret ederek, "Şu an taciz atışlarına cevap veriliyor. Birçok bedelin ödetildiğini söyleyebilirim. Şehidimizin işlemleri devam ediyor. Şehidimizi uğurlayacağız. Koordineli şekilde aksiyon alıp, yaralılarımız hastaneye sevk edildi, işlemleri titizlikle devam ediyor. Allah şifa versin" diye konuştu.
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