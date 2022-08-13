Şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Ömer Bağra'nın cenazesi, memleketi Siirt'in Şirvan ilçesi Nallıkaya köyünde defnedildi.

cumhuriyet.com.tr
13 Ağustos 2022 Cumartesi, 17:15
Şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra son yolculuğuna uğurlandı
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Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından karayoluyla Nallıkaya köyüne getirilen şehit Bağra'nın cenazesi, köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından helallik için baba evine götürüldü.

Şehidin ailesi, ay yıldıza sarılı şehidin naaşına sarılarak ağıt yaktı. Vatandaşların omuzlarında evden çıkarılan cenaze daha sonra defnedilmek üzere köy mezarlığında götürüldü. Okunan duanın ardından cenaze toprağa verildi.



Şehit Siirt Asker Pençe-Kilit operasyonu

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