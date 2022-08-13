Şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Ömer Bağra'nın cenazesi, memleketi Siirt'in Şirvan ilçesi Nallıkaya köyünde defnedildi.
Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından karayoluyla Nallıkaya köyüne getirilen şehit Bağra'nın cenazesi, köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından helallik için baba evine götürüldü.
Şehidin ailesi, ay yıldıza sarılı şehidin naaşına sarılarak ağıt yaktı. Vatandaşların omuzlarında evden çıkarılan cenaze daha sonra defnedilmek üzere köy mezarlığında götürüldü. Okunan duanın ardından cenaze toprağa verildi.
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