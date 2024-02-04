Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil, Osmaniye’de toprağa verildi

Irak'ın kuzeyinde harekat bölgesinde PKK’lı teröristlerin taciz atışında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in (30) cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

DHA
Yayınlanma: 04.02.2024 - 17:14
Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil, Osmaniye’de toprağa verildi
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Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in cenazesi, Osmaniye merkeze bağlı Çona köyüne getirildi. Dingil’in cenazesi, önce helallik alınması için babaevine götürüldü.

Bu sırada oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu gören annesi Nadiye ve babası Mehmet Dingil ile kardeşleri Nuri ve Zeliha Dingil, gözyaşı döktü. Alınan helalliğin ardından şehit için köy mezarlığında tören düzenlendi.

Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, milletvekilleri Derya Yanık, Seydi Gülsoy, Asu Kaya, askeri erkan, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İkindin namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından, Kadir Dingil'in cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.


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