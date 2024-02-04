Son Dakika... Acı haberi Kıyı Emniyeti duyurdu: Denize düşen kılavuz kaptan şehit oldu
Son dakika haberi... Üsküdar'da Harem açıklarındaki ticari gemiye çıkarken denize düşen kılavuz kaptan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Karadeniz'e gitmek üzere İstanbul Boğazı'na giriş yapmaya hazırlanan "New Siham" isimli ticari gemiye "Kıyı Emniyeti 8" botuyla kılavuz kaptan gönderildi.
Gemiye ulaşmak için çarmıha geçen kılavuz kaptan Oğuz Kök (62) bir süre sonra denize düştü. Denize atlayan botun çarkçısı Kamil Taruz (50) tarafından kurtarılan Kök, Harem İskelesi'ne getirildi.
Bilinci kapalı şekilde Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kök, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan acı haberi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü duyurdu.
Bu sabah, İstanbul Boğazı güney girişinde kılavuzluk hizmeti vermek için gemiye katılırken, transfer esnasında denize düşen Kılavuz Kaptanımız Oğuz KÖK şehadete ermiştir. Deniz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve denizcilik camiasına sabırlar diliyoruz. pic.twitter.com/AZxoZ2i3p4— KEGM (@kiyiemniyet) February 4, 2024
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