Son Dakika... Acı haberi Kıyı Emniyeti duyurdu: Denize düşen kılavuz kaptan şehit oldu

Son dakika haberi... Üsküdar'da Harem açıklarındaki ticari gemiye çıkarken denize düşen kılavuz kaptan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 04.02.2024 - 10:51
Son Dakika... Acı haberi Kıyı Emniyeti duyurdu: Denize düşen kılavuz kaptan şehit oldu
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Alınan bilgiye göre, Karadeniz'e gitmek üzere İstanbul Boğazı'na giriş yapmaya hazırlanan "New Siham" isimli ticari gemiye "Kıyı Emniyeti 8" botuyla kılavuz kaptan gönderildi.

Gemiye ulaşmak için çarmıha geçen kılavuz kaptan Oğuz Kök (62) bir süre sonra denize düştü. Denize atlayan botun çarkçısı Kamil Taruz (50) tarafından kurtarılan Kök, Harem İskelesi'ne getirildi.

Bilinci kapalı şekilde Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kök, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan acı haberi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü duyurdu. 


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