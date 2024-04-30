Şehit vasiyeti mahkemelik oldu

Yayınlanma: 30.04.2024 - 15:46

Güncelleme: 30.04.2024 - 15:46

29 Ocak 2017 yılında Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit olan İzmir’li Piyade Uzman Çavuş Ayhan Elmacı’nın vasiyeti mahkemelik oldu.

Şehit uzman çavuş Elmacı, küçük yaşta öz annesi Cennet Özgüleç tarafından terk edilince baba Salih Elmacı ikinci evliliğini yaptı. Salih Elmacı, oğlu Ayhan’ın kimliğine de annesi olarak ikinci eşi Zerrin Yılmaz’ın adını yazdı. Ancak Elmacı, 2006’da Zerrin Yılmaz ile de ayrıldı. Ayhan Elmacı’ya 3 yaşından itibaren babaannesi ve dedesi ile amcası Ali Elmacı baktı.

“HAKLARIM AMCAMA”

Ege Saati’nin haberine göre; şehit Ayhan Elmacı, her askere imzalatılan “Ölüm haklarını kime bırakmak istiyorsunuz” yönündeki vasiyetnameye amcası Ali Elmacı’nın adını yazdı. Şehidin babası, anne ve üvey annesi şehit tazminatı ile şehit maaşı için Milli Savunma Bakanlığı’na başvurdu. Annelerin davalık olmaları üzerine Bakanlık şehit tazminatı olan 123 bin lirayı dava sonuçlanıncaya kadar kimsenin hesabına yatırmadı. Dava devam ederken şehidin arkadaşları, amca Ali Elmacı’ya ulaşarak “Ayhan vasiyetname imzaladı. Haklarını size bıraktı. Genelkurmay’a sorun” dedi. Bunun üzerine amca Elmacı, Bakanlığa dilekçe yazarak Ayhan Elmacı’nın vasiyetname bıraktığını şehit tazminatının kendisine verilmesini talep ederek dava açtı. Davanın sonuçlanması ardından tazminat amcaya verildi. Elmacı’nın babası ve öz annesi vasiyetname iptali davası için başvuruda ancak başvuru reddedildi.

ŞEHİT MAAŞINI TALEP ETTİ

Tazminatı alan amca Ali Elmacı bu kez SGK tarafından şehit aylığının anne ve babasına verildiğini öğrenerek 8 yıl önce SGK’ya dava açtı. Yıllardır davanın sonuçlanmamasına isyan eden Elmacı, “3 yaşındayken evime aldığım ve şehit olana kadar sahip çıktığım yeğenim kendi imzası ile ‘Yasal haklarım amcama bırakılsın’ demiş. Sokağa terk eden aile önce tazminatı almak istedi. Mahkeme onlara değil bana verdi. SGK ise 8 yıldır anne ve babaya hakları olmadığı halde şehit maaşı ödüyor. Bu kabul edilemez. SGK şehidin maaşını yerine getirmeli. Tüm maaşı ve şehitlere verilen yasal haklar benim. Çünkü şehit olan yeğenim öyle vasiyet etmiş” diyerek SGK’nın maaşı kendilerine vermesini istedi.

“TARİHE YÖN VERECEK KARARI BEKLİYORUZ”

Nakdi tazminatın derhal amcaya ödendiğini ölüm aylığı ve diğer tüm özlük haklarının da amcaya verilmesi gerektiğini savunan Av. Melis Nur Yeter Bozkurt, “SGK ile karşılıklı yargı sürecinde 8. yılda olduklarını ifade etti. Av. Bozkurt, “Bölge İdare Mahkemesi davamızı zamanaşımı gerekçesi ile usulden reddetti. Hüküm eksik inceleme ile kurulmuştur. Bu karardan etkilenecek olan binlerce şehit yakını ile Danıştay’dan Türk tarihine yön verecek kararı bekliyoruz. Asker kişiler bu bildiriler ile haklarını teslim edecekleri kişileri tayin etmektedirler. Kanun hükmü açıktır” dedi.