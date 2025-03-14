Şehitler için İstanbul'dan yola çıkan gazi torunu, Çanakkale'ye ulaştı

Yayınlanma: 14.03.2025 - 14:30

Güncelleme: 14.03.2025 - 14:58

Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı dolayısıyla İstanbul Bağcılar ilçesinden yola çıkan Çanakkale Savaşı gazisi torunu ve Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, 'Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü'nün bu yıl 7'ncisini gerçekleştirildi.

Gümüş, dönemin askeri kıyafetini giyerek 3 Mart'ta başladığı yürüyüşünün 11'inci gününde toplam 555 bin adım atıp, 375 kilometre yol alarak Çanakkale'ye ulaştı.

İstanbul'dan elinde Türk bayrağı ile yola çıktığını söyleyen Saffet Gümüş, "Bu yol uzun bir yol. Bundan 110 yıl önce atalarımız Tokat ve Türkiye'nin çeşitli illerinden Çanakkale'ye geldiler. Onların geliş sebebi vatan, bayrak, namus, Kur'an, İslam'dı. Çanakkale, Türkiye'nin varoluşu, Türkiye'nin kurtuluşu, İslam'ın doğuşudur diyorum" dedi.