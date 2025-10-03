Şeker fabrikasında ikinci zehirlenme vakası: İşçiler hastanelik oldu!

Burdur Şeker Fabrikası'nda 1 Ekim'de kireç ocağında çalışan 7 işçi zehirlenme şüphesiyle Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi edildi.

Bugün saat 06.00 sıralarında da aynı kireç ocağında çalışan 6 işçide baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti görüldü.

İhbarla olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. İşçiler Suat Yavuz, İsmail Yağız, Bayram Çoban ve Şaban Yaman karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi ile Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

2 işçi ise sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından hastaneye gitmek istemedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.