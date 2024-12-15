Şeker hastaları için kritik önemdeki alete 2016 yılı fiyatı olan 20 TL üzerinden ödenecek

Yayınlanma: 15.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.12.2024 - 04:00

Konuya ilişkin açıklama yapan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, bu konuda 2016 yılında açtıkları davanın sekiz yıl sonra sonuçlandığını belirterek “Şeker ölçüm cihazlarının geri ödeme kapsamına alınması, diyabetli hastalarımızın yaşamını kolaylaştıracak önemli bir adım olsa da cihazların 2016 yılı fiyatı üzerinden ödenecek olması kabul edilemez bir durumdur” dedi.

‘DÜZENLEME YAPILMALI’

Şeker hastalarının takibinde evde yapılan ölçümlerin kritik önem taşıdığına vurgu yapan Saydan, “Piyasada şeker ölçüm cihazlarının fiyatı 300 ile 900 TL arasında değişirken SGK’nin bu cihazları 2016 yılı fiyatı olan 20 TL üzerinden ödeme kararı alması son derece yetersizdir. Bu durum, hem eczanelerimizi hem de hastalarımızı finansal anlamda zorlayacaktır. Kurumun gerçek maliyetlere uygun bir düzenleme yapması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.