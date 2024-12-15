Şeker hastaları için kritik önemdeki alete 2016 yılı fiyatı olan 20 TL üzerinden ödenecek
Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile SGK, 2016 yılından beri ödeme kapsamından çıkardığı şeker ölçüm cihazlarını tekrar geri ödeme listesine aldı. Ancak cihazlar 2016 yılı fiyatı olan 20 TL üzerinden ödenecek.
Konuya ilişkin açıklama yapan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, bu konuda 2016 yılında açtıkları davanın sekiz yıl sonra sonuçlandığını belirterek “Şeker ölçüm cihazlarının geri ödeme kapsamına alınması, diyabetli hastalarımızın yaşamını kolaylaştıracak önemli bir adım olsa da cihazların 2016 yılı fiyatı üzerinden ödenecek olması kabul edilemez bir durumdur” dedi.
‘DÜZENLEME YAPILMALI’
Şeker hastalarının takibinde evde yapılan ölçümlerin kritik önem taşıdığına vurgu yapan Saydan, “Piyasada şeker ölçüm cihazlarının fiyatı 300 ile 900 TL arasında değişirken SGK’nin bu cihazları 2016 yılı fiyatı olan 20 TL üzerinden ödeme kararı alması son derece yetersizdir. Bu durum, hem eczanelerimizi hem de hastalarımızı finansal anlamda zorlayacaktır. Kurumun gerçek maliyetlere uygun bir düzenleme yapması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Suriye'yi nasıl terk ettiğinin ayrıntıları ortaya çıktı!
- Petlas'tan o yönetici hakkında açıklama
- Nevşin Mengü hakkında karar
- 3 zincir market şubesi mühürlendi
- Geri dönüş gerçekten 'akın akın' mı?
- Eski futbolcu yeni cumhurbaşkanı oldu
- Müge Anlı'nın eşine yeni görev
- Fidan'dan 'Suriye Kürtleri' ve 'İsrail' açıklaması
- Bakanlık 5 ildeki lahmacuncuları ifşa etti
- AKP’nin tabutu CHP sıralarına kondu