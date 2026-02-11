İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç yurt dışında yapılan harcamalarla ilgili çok dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Peki, Şekib Avdagiç kimdir? Şekib Avdagiç kaç yaşında, nereli? Şekib Avdagiç evli mi, eşi kim?

ŞEKİB AVDAGİÇ KİMDİR?

Bosna-Hersek'in Zenica şehrinde dünyaya gelen Avdagiç, Köln'de başladığı ilköğrenimine İstanbul'da devam etti.

1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden makine mühendisi olarak mezun oldu. 1988'de İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletmecilik İhtisas Programını derece ile bitirdi.

ŞEKİB AVDAGİÇ'İN HAYATI VE KARİYERİ

Avdagiç, 1990 yılında MÜSİAD'ın kuruculuğunu yapan heyette görev aldı ve 2000 yılına kadar genel başkan yardımcısı olarak görev aldı.

1995 ve 1999 yılları arasında İstanbul Ticaret Odası meclis üyeliği; 2005 ve 2009 yılları arasında İstanbul Ticaret Odası yönetim kurulu üyeliği; 2008 ve 2009 yılları arasında İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı yürütme kurulu üyeliğinde bulundu. 2009 yılında İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı yürütme kurulu başkanı oldu ve projenin tamamlanması ile bu görevi 2011 yılının Haziran ayında sona erdi.

Mart 2009 ve 2013 tarihleri arasında İstanbul Ticaret Odası yönetim kurulu başkan yardımcısı; Mayıs 2013 ve 2018 tarihleri arasında İstanbul Ticaret Odası meclis başkanı olarak görev yaptı. Aynı zamanda Türk Hava Yolları'nda bağımsız yönetim kurulu ve icra komitesi üyesi olarak görev yürütmektedir. 17 Nisan 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Nisan 2018'den beri İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

ŞEKİB AVDAGİÇ'İN GÜNDEM OLAN AÇIKLAMALARI

Turizm Yatırım Forumu'nda (Tourism Investment Forum-TIF 2026) konuşan İTO Başkanı Avdagiç, Türk vatandaşlarının geçen yıl yurt dışı harcamalarının arttığını anlatarak, bu harcamaları yurt içinde tutan politikaların geliştirilmesi gerektiğini, vatandaşların turizme dair beklentilerini geliştirecek çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi.

İstatistiklere bakıldığında dünyadaki metropollere göre İstanbul'daki otel fiyatlarının olması gereken seviyenin altında olduğunu dile getiren Avdagiç, "Dolayısıyla mutlaka İstanbul'u otel geliri anlamında daha yukarı çekecek hamleleri, politikaları üretme konusuna önem vermeliyiz. İstanbul'da turizm potansiyelini artırmamız gerekiyor, otel sayımızı artırmamız gerekiyor, oda sayımızı artırmamız gerekiyor ama gelen turistlerin bu odalara, İstanbul'daki otellerimize daha fazla para ödeyebileceği bir konsepti de oluşturmamız çok önemli" diye konuştu.

Yurt dışından yapılan alışverişlere 30 euro sınırının kaldırılması kararını da destekleyen isimlerin arasında olan Avdagiç, şunları söylemişti:

“Çinli Temu, Shein gibi e-ticaret sitelerinden alışveriş, şu anda kişilerin kendi ihtiyaçlarından çıkıp ticarileşmeye başladı. Bu önemli bir tehlike. Teorik olarak hepsi şahsi ihtiyaç da olsa buna bir önlem almak lazım."