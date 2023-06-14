Şekip Taşpınar kimdir, nereli, kaç yaşında? Şekip Taşpınar hangi dizi ve filmlerde oynadı? Şekip Taşpınar sağlık durumu nasıl?
Oyuncu Şekip Taşpınar'ın sahte içkiden zehirlediği gereçkesiyle hastaneye kaldırıldığı açıklanmıştı. Şekip Taşpınar'ın entübe edildiği öğrenildi. Yurttaşlar, hastaneye kaldırılan Şeküp Taşpınar'ın kim olduğunu, kaç yaşında ve nereli olduğunu araştırıyor. Şekip Taşpınar'ın hangi dizi ve filmlerde oynadığı, sağlık durumunun nasıl olduğu merak ediliyor. Peki, Şekip Taşpınar kimdir, nereli, kaç yaşında? Şekip Taşpınar hangi dizi ve filmlerde oynadı? Şekip Taşpınar sağlık durumu nasıl?
Kurtlar Vadisi dizisindeki 'Cevat Akarsu' rolüyle tanınan Şekip Taşpınar, Datça ilçesindeki evinde 8 Haziran günü gece saatlerinde rahatsızlanınca Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilinci kapalı olan Taşpınar, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Acil serviste yapılan tetkiklerde sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Şekip Taşpınar, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Peki, Şekip Taşpınar kimdir, nereli, kaç yaşında? Şekip Taşpınar hangi dizi ve filmlerde oynadı? Şekip Taşpınar sağlık durumu nasıl? İşte, Şekip Taşpınar hakkında merak edilenler...
ŞEKİP TAŞPINAR KİMDİR?
Mehmet Şekip Taşpınar, 10 Şubat 1969 tarihinde Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. 1988 yılında Tiyatroya Ankara Halk Oyuncuları Tiyatrosu'nda başladı. 1990-1994 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğrenim gördü. 1995'ten 1998 yılına kadar Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı.
1999 yılında Adana Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. 2000-2003 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda oyunculuk, diksiyon, fonetik dersleri vermiştir. 1988 yılından itibaren TRT ve diğer kanallarda seslendirme yaptı. 2009 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Cevat Akarsu karakteri ile tanınmıştı. Sinema ve oyun çalışmaları devam etmektedir.
ŞEKİP TAŞPINAR HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?
2005 Beyaz Gelincik
2009 Kurtlar Vadisi Pusu - Cevat Akarsu
2010 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - Rüstem
2011 Tek Başımıza - Samet
2012 Karadayı - Faruk
2013 Şefkat Tepe - Mahmut
2016 Cesur Yürek - Gevaşlı
2020 Arıza - Şehmuz Atmaca
2021 Arka Sokaklar - Medar
2022 Teşkilat - Cezzar Ağa
2023 Yürek Çıkmazı
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