Sel riski: Tokat ve Amasya’da eğitime ara

Yoğun yağışların ardından Yeşilırmak ve bağlı derelerde su seviyesinin yükselmesi üzerine Amasya ve Tokat’ta bazı ilçelerde eğitime ara verildi.

Valiliklerden yapılan açıklamalarda, olası sel ve taşkın riskine karşı tedbir amacıyla karar alındığı belirtildi.

Amasya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, son günlerde etkisini artıran yağışlar nedeniyle Yeşilırmak ve onu besleyen derelerde taşkın oluştuğu ifade edildi. Su seviyesinde ciddi artış yaşanabileceği değerlendirilerek Amasya merkez ile Taşova ilçesindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Tokat Valiliği ise bölgede devam eden yoğun yağışlar ve Almus Barajı’ndan yapılması beklenen su tahliyesi nedeniyle Yeşilırmak’taki su seviyesinin kritik düzeye ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Bu kapsamda Turhal ilçesindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 20, 21 ve 22 Mayıs 2026 tarihlerinde eğitime ara verildiği açıklandı.