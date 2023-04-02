Selahattin Demirtaş tek tek sıraladı: Daha ne kadar kötü olabilir?

HDP'nin cezaevinde tutulan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından, “Erdoğan kaybederse her şey çok kötü olur" diyenlere seslendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 14:18
Selahattin Demirtaş tek tek sıraladı: Daha ne kadar kötü olabilir?
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14 Mayıs'a sayılı günler kala siyaset gündemi de ısınmaya devam ediyor. 

Edirne F Tipi Cezaevi'nde 6 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "'Erdoğan kaybederse her şey çok kötü olur' diyenler var ya. Allah aşkına, daha ne kadar kötü olabilir?" diye sordu. 

Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Erdoğan kaybederse her şey çok kötü olur” diyenler var ya. Mesela Euro 20 TL, et 300 TL, peynir 200 TL, işsiz sayısı 5 milyon, açlık sınırı 10 bin TL, asgari ücret 8.500 TL mi olur? Hatta bir depremde 50 bin kişi mi ölür? Allah aşkına, daha ne kadar kötü olabilir?

 


HDP Selahattin Demirtaş Erdoğan

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