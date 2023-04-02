Selahattin Demirtaş tek tek sıraladı: Daha ne kadar kötü olabilir?

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 14:18

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 14:18

14 Mayıs'a sayılı günler kala siyaset gündemi de ısınmaya devam ediyor.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde 6 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "'Erdoğan kaybederse her şey çok kötü olur' diyenler var ya. Allah aşkına, daha ne kadar kötü olabilir?" diye sordu.

Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Erdoğan kaybederse her şey çok kötü olur” diyenler var ya. Mesela Euro 20 TL, et 300 TL, peynir 200 TL, işsiz sayısı 5 milyon, açlık sınırı 10 bin TL, asgari ücret 8.500 TL mi olur? Hatta bir depremde 50 bin kişi mi ölür? Allah aşkına, daha ne kadar kötü olabilir?